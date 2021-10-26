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    200 тысяч безработных получат работу до конца года

    26 Октября 2021, 10:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил основные направления борьбы государства с безработицей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам девяти месяцев текущего года мерами занятости охвачено более 1 млн казахстанцев. До конца текущего года дополнительно планируется охватить 200 тысяч человек. Намеченные планы будут исполнены», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодня восстанавливается деятельность всех отраслей экономики.

    «Эти меры позволят не допустить роста безработицы и удержать ее на уровне 4,9%. Важнейший вопрос – создание постоянных рабочих мест, в текущем году их должно быть создано не менее 440 тысяч», - подчеркнул премьер.

    «Положительный опыт по созданию постоянных рабочих мест имеется в Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях. Надо активно продолжить работу в этом направлении и другим регионам», - заключил глава Правительства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Занятость
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