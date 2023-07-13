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    200 семейных дебоширов привлекли к ответственности в Шымкенте

    13 Июля 2023, 13:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Всего за 10 дней на канал «102» полиции мегаполиса поступил 191 вызов о бытовом насилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Из них в отношении 10 лиц без заявлений потерпевшей стороны возбуждены административные производства. В отношении 92 лиц за нанесение легких телесных повреждений составлены протоколы по статье 73 КоАП РК.

    31 человек привлечен к ответственности за побои и взяты под стражу на 24 часа. Все материалы в сфере семейно-бытовых отношений направлены в суд.

    В том числе решением суда 14 мужчин взяты под административный арест. 112 семейным дебоширам выписали защитные предписания и поставили на профилактический учет на срок 1 месяц.

    К поведению 9 граждан суд установил особые требования.

    Напомним, что с 1 июля этого года по поручению Главы государства вступили в силу изменения в закон о бытовом насилии.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Шымкент полиция
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