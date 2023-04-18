200 призывников сбежали из Казахстана в Россию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев в Сенате высказался об уклонистах от армии, сбежавших в Россию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Сената Сергей Ершов в ходе обсуждения в Сенате вопросов сохранения жизни и здоровья военнослужащих поднял проблему уклонистов.

«В СМИ вышла информация о том, что из Северного Казахстана в Россию бегут призывники, чтобы не идти служить в армию. К примеру, на сегодняшний день на территории соседнего государства находятся порядка 250 человек, подлежащих весеннему призыву. Мой вопрос, действительно ли это так? Что с этими ребятами будет?» – поинтересовался сенатор.

На что первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев подтвердил данный факт.

«Да, действительно в СМИ такая информация просочилась. Органы прокуратуры ориентировали министерство обороны. Но на первоначальном этапе из 200 этих человек – 120 являются студентами, которые обучаются в Российской Федерации», - пояснил Максат Казиев.

Он также рассказал, что теперь их ожидает.

«Министерство обороны в данный момент в этом направлении работу проводит. При наличии у них обоснований того, что они действительно обучаются, это является основанием для отсрочки. При выявлении на территории Казахстана им будет предъявляться обвинение как за уклонение от обязательств», - отметил Максат Казиев, добавив, что насильно привозить и наказывать их никто не будет.