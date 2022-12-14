Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    200 незаконных трудовых мигрантов выявили в СКО

    14 Декабря 2022, 09:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские с начала года привлекли к ответственности 52 работодателя, которые нарушили правила приема иностранных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, выявили за этот же период 200 незаконных трудовых мигрантов.

    Стражи порядка отмечают, что чаще всего нарушают законодательство руководители строительных компаний и сельхозпредприятий, за что несут административную ответственность.

    «Для трудоустройства на территории Казахстана иностранцы должны иметь соответствующее разрешение. Исключение составляют граждане стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Они могут работать на основании трудового договора до одного года, потом его потребуется продлить», - напомнил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    Между Казахстаном и Азербайджаном, Грузией, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной и Молдовой действует безвизовый режим пребывания на срок до 30 или 90 дней. Жители этих стран имеют право устроиться надомными работниками у физических лиц. Разрешение на трудоустройство они получают в ЦОНе сроком на 1, 2 или 3 месяца с правом продления до 1 года. После им необходимо покинуть пределы РК. Трудиться дальше в нашей стране они могут не раньше, чем через месяц.
    Северо-Казахстанская область мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Губернатор Аризоны возводит пограничную стену из морских контейнеров
    Иностранцы незаконно работали в пекарне в Костанайской области
    Италия приняла два судна с нелегальными мигрантами
    Упростить процедуры трудоустройства для мигрантов в рамках ЕАЭС призвал Президент РК
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
    4 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    5 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    Новости партнеров