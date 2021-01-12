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    200 МРП выплатит житель Шымкента за незаконную организацию игры в покер

    12 Января 2021, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета финансового мониторинга МФ РК в Шымкенте выявили еще один факт организации незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    В частности, житель г. Шымкент на съемной квартире в 4-м микрорайоне организовал незаконную азартную игру в покер.

    Оборудовав квартиру игорным столом, фишками, колодами карт и дилерскими фишками, он незаконно занимался азартными играми, организовав игру в покер для своих знакомых.

    Приговором Абайского районного суда г. Шымкент житель города признан виновным по статье 307 ч.1 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП.

    Конфискованные 3 полотна для покера, 1 видеорегистратор, более 1400 фишек казино, 5 колод игральных карт обращены в доход государства, уничтожены 2 дилерские фишки, 3 марки с изображениями и разными номерами.


    Автор:

    Минфин РК Шымкент
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