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    200 млн тенге пострадавшим от пожаров в области Абай направила группа «Самрук-Қазына»

    12 Июня 2023, 13:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа «Самрук-Қазына» направила 200 млн тенге пострадавшим от пожаров в области Абай. Об этом сообщил глава Фонда Нурлан Жакупов, передает МИА «Казинформ».

    Средства направят на оказание гуманитарной помощи жителям эвакуированных населенных пунктов, а также специалистам, задействованным в тушении пожара. Сумма будет перечислена через корпоративный благотворительный фонд Samruk-Kazyna Trust. Он оказывает помощь казахстанцам от всей группы компаний «Самрук-Қазына»

    «Весь Казахстан переживает за соотечественников в Абайской области, где бушуют лесные пожары. Глава государства поручил оказать всестороннюю помощь гражданам. Мы как фонд национального благосостояния также не можем остаться в стороне от беды», - написал в Twitter Нурлан Жакупов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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