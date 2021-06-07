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    200 человек пройдут курсы по краткосрочному профессиональному обучению в Нур-Султане

    7 Июня 2021, 22:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 200 человек в Нур-Султане будут направлены на обучение по краткосрочному профессиональному обучению в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Участники пройдут обучение по следующим специальностям: кондитер-15, портной-39, пекарь-8, повар-22, электромонтер-5, машинист крана-4, электрогазосварщик -4, слесарь-сантехник-2, парикмахер-13,кассир-контролер - 10, воспитатель-8,помощник воспитателя-2, швея-14 человек.

    Также Центр занятости проводит прием безработных граждан на краткосрочное обучение по следующим специальностям: по пекарю-1, повару-1, парикмахеру-3, электромонтеру-5, слесарю-сантехнику-3. Для участия в программе необходимо написать заявление.

    Краткосрочное профессиональное обучение – это одно из направлений Программы продуктивной занятости и развития предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

    В 2021 году обучение будет проводиться в организациях образования с элементами дуального обучения.

    Участники программы обеспечиваются государственной поддержкой. В период обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге и материальная помощь для прохождения медицинского осмотра в размере 5 556 тенге (2 МРП). Срок обучения 2-3 месяца в зависимости от изучаемой специальности.

    Одним из участников краткосрочного профессионального обучения является Оспанова Сапаркуль Тохтарбековна. В этом году она решила освоить новую профессию. Для этого она пришла на прием в центр занятости населения и приступила к обучению на профессиональном курсе «машинист крана». По окончании обучения в соответствии с социальным контрактом ТОО «Invest City» планирует трудоустроиться.

    Также в краткосрочной профессиональной учебной программе могут участвовать граждане, имеющие инвалидность. К примеру, Реймер Ринат Мунирович инвалид 3 группы. Сейчас он проходит обучение по специальности «Пекарь» в колледже «Общественного питания и сервиса», который организует профессиональное обучение. После окончания учебы планирует трудоустроиться в ТОО «Балжидек».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Занятость Общество Енбек жолы
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