200 актюбинских детей приняли участие в Президентской елке

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Детская новогодняя елка прошла в Актобе. На елку от имени Главы государства были приглашены 200 юных актюбинцев. Среди них дети-сироты, дети с особыми потребностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В празднике приняли участие 200 детей в возрасте от 9 до 13 лет из всех районов области и города Актобе, это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.
«Этот год был посвящен поддержке подрастающего поколения, чтобы вы получили достойное воспитание, не отрываясь от национальных корней, адаптировались к современности, с пользой проводили свободное время, верили в свои мечты. Были реализованы масштабные мероприятия, которые найдут продолжение и в дальнейшем. Как аким области, я всегда буду поддерживать проекты, направленные на ваше развитие и будущее. Я очень верю в вас. Уверен, что завтра вы будете теми гражданами, которые внесут свой вклад в развитие области и государства в целом», - сказал Ералы Тугжанов.
Фото пресс-службы акимата Актюбинской области.