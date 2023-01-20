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    20 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    20 Января 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    64 года назад (1959) родился КАРБУЗОВ Козы-Корпеш Жапарханович - генерал-майор, доктор юридических наук.

    Родился в г. Чу Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист, экономист (1981, 2003); Харьковский филиал Института прокуратуры СССР (1985); Московский институт повышения квалификации руководящих кадров прокуратуры СССР (1989).

    Трудовая деятельность: ответственный секретарь Чуйского райисполкома Джамбульской области (1981-1982); помощник прокурора Мойынкумского района Джамбульской области (1982-1986); прокурор следственного управления прокуратуры Джамбульской области (1986-1988); прокурор следственного управления прокуратуры КазССР (1988-1989); начальник следственного отдела, заместитель прокурора Кзыл-Ординской области (1989-1994); начальник управления по надзору за законностью судебных актов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1994); специальный прокурор по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Республики Казахстан с правами прокурора области - начальник управления Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией (1994-1995); начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативной деятельностью ГСК и дознанием в органах Министерства внутренних дел, Таможенного комитета, налоговой полиции Республики Казахстан (1995); начальник ГУ ГСК г. Алматы (1995-1997); начальник главного управления, департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (5-го департамента) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998-2000); начальник следственного департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2000-2003); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003-2007); вице-министр - председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2007-2011); президент Центра военно-стратегических исследований при Министерстве обороны Республики Казахстан (с 2013 года); генеральный директор (председатель правления) ТОО «KMG-Security».

    Награжден орденами «Даңқ» II, I степеней (2004, 2009), медалями.

    60 лет назад (1963) родился КЕНЖЕГАРИН Аскаржан Капезович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

    Родился в Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет, правоведение (1992).

    Трудовая деятельность: каменщик треста № 22 Министерства сельского строительства КазССР «Семсельстрой» недвижимой механической колонны № 2217 (1980-1981); охранник отделения Государственного банка поселка Баршатас (02.1984-07.1984); рабочий овцесовхоза имени Ч. Валиханова Чубартауского района (07.1984-12.1984); командир отделения профессиональной пожарной части № 15 (1984-1985); охранник отделения Государственного банка поселка Баршатас (10.1985-12.1985); охранник районной больницы поселка Баршатас (01.1986-08.1986); разнорабочий Чубартауского строительного кооператива «Гранит» (1986-1989); нотариус Чубартауской районной нотариальной конторы (1989-1992); судья по исполнительному и административному производству Аягузского районного народного суда (1992-1996); исполняющий обязанности судьи Аягузского районного суда (01.1996-11.1996); председатель Чубартауского районного суда (1996-1998); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1998-2015); председатель коллегии по уголовным делам суда столицы (2015-2017).

    На занимаемой должности - с октября 2017 года.

    58 лет назад (1965) родился ИБРАЕВ Балгабай Жумагулович - руководитель Государственного архива Павлодарской области.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт, биология и основы сельского хозяйства (1990); Экибастузский инженерно-технический институт, промышленная теплоэнергетика (2004); Инновационный Евразийский университет, государственное местное управление (2016).

    Трудовая деятельность: токарь (1981); преподаватель биологии и животноводства в средней общеобразовательной школе (1990-1991); мастер Ермаковской ГРЭС (1991-1994); специалист отдела архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства Аксуской городской администрации, специалист по коммунальному хозяйству аппарата акима г. Аксу, главный специалист отдела коммунального хозяйства социально-производственной инфраструктуры, строительства и архитектуры, механик, председатель кооператива собственников квартир «Металлург», начальник управления коммунального хозяйства и производственной сферы города (1994-2005); начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Аксу (2005-2008); директор государственного коммунального предприятия «Горводоканал» г. Аксу (2008-2011); заместитель акима г. Аксу (2011-2015); аким Щербактинского района Павлодарской области (2015-2018); аким г. Аксу Павлодарской области (2018-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    39 лет назад (1984) родился ПРОКОПЬЕВ Сергей Леонидович - президент, член правления АО «Транснациональная компания «Казхром».

    Родился в Джамбульской области. Окончил Инновационный Евразийский университет, металлургия черных и цветных металлов (2006); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, металлургия черных и цветных металлов (2012); Академию бизнеса EY, г. Москва, финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет (2015).

    Трудовая деятельность: горновой плавильного цеха № 1 Аксуского завода ферросплавов (2002-2006); старший мастер плавильного цеха № 1 Аксуского завода ферросплавов (2007-2010); начальник плавильного цеха № 1 Аксуского завода ферросплавов (2010-2013); начальник ПТУ - заместитель технического директора Аксуского завода ферросплавов (2013-2014); заместитель технического директора по производству Аксуского завода ферросплавов (2014); директор Аксуского завода ферросплавов (2014-2021); вице-президент по производству АО «ТНК «Казхром» (2021-2022).

    На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

    Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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