20 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1959) родился- президент Центра военно-стратегических исследований при Министерстве обороны Республики Казахстан.

Родился в г. Чу Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, юрист, экономист (1981, 2003); Харьковский филиал Института прокуратуры СССР (1985); Московский институт повышения квалификации руководящих кадров прокуратуры СССР (1989).

Трудовая деятельность: ответственный секретарь Чуйского райисполкома Джамбульской области (1981-1982); помощник прокурора Мойынкумского района Джамбульской области (1982-1986); прокурор следственного управления прокуратуры Джамбульской области (1986-1988); прокурор следственного управления прокуратуры КазССР (1988-1989); начальник следственного отдела, зам. прокурора Кзыл-Ординской области (1989-1994); начальник управления по надзору за законностью судебных актов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1994); специальный прокурор по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Республики Казахстан с правами прокурора области - начальник управления Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией (1994-1995); начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативной деятельностью ГСК и дознанием в органах Министерства внутренних дел, Таможенного комитета, налоговой полиции Республики Казахстан (1995); начальник ГУ ГСК г. Алматы (1995-1997); начальник главного управления, департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (5-го департамента) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998-2000); начальник следственного департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2000-2003); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003-2007); вице-министр - председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2007-2011).

На занимаемой должности - с октября 2013 года.

Награжден орденами «Даңқ» II, I ст. (2004, 2009); медалями.





назад (1959) родился- руководитель управления по делам религий акимата Жамбылской области.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1981); Алматинский институт управления и политологии, политолог (1991).

Трудовая деятельность: инженер совхоза Коммунар Сарысуского района Жамбылской области (1981-1983); инструктор, второй секретарь, первый секретарь Сарысуского районного комитета комсомола (1983-1989); слушатель Высшей партийной школы г. Алматы (1989-1991); председатель комиссии партийного контроля Сарысуского районного комитета партии (07.1991-11.1991); брокер Республиканской товарной биржи «Алма» от Сарысуского районного агропромышленного объединения (1991-1992); заместитель руководителя Сарысуской районной администрации (1992-1993); директор производственно-коммерческой фирмы «Дәулет» (1994-1996); главный инженер АО «Әулие-Ата құсы» (1996-1998); президент ТОО «Эльжан и К» (1998-1999); первый заместитель акима Сарысуского района (1999-2004); главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области (2004-2008); заместитель начальника инспекции транспортного контроля по Жамбылской области (2008-2009); начальник отдела автомобильного контроля Региональной инспекции «Оңтүстік» Комитета транспортного контроля МТК РК (2009-2010); заместитель акима Шуского района (02.2010-11.2010); аким Сарысуского района (2010-2012); советник акима Жамбылской области (2012-2015).

На занимаемой должности - с февраля 2015 года.





назад (1963) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени С.М. Кирова, правоведение (1992).

Трудовая деятельность: каменщик треста №22 Министерства сельского строительства КазССР «Семсельстрой» недвижимой механической колонны № 2217 (1980-1981); охранник отделения Государственного банка поселка Баршатас (02.1984-07.1984); рабочий овцесовхоза имени Ч. Валиханова Чубартауского района (07.1984-12.1984); командир отделения профессиональной пожарной части № 15 (1984-1985); охранник отделения Государственного банка поселка Баршатас (10.1985-12.1985); охранник районной больницы поселка Баршатас (01.1986-08.1986); разнорабочий Чубартауского строительного кооператива «Гранит» (1986-1989); нотариус Чубартауской районной нотариальной конторы (1989-1992); судья по исполнительному и административному производству Аягузского районного народного суда (1992-1996); исполняющий обязанности судьи Аягузского районного суда (01.1996-11.1996); председатель Чубартауского районного суда (1996-1998); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1998-2015); председатель коллегии по уголовным делам суда г. Астаны (2015-2017).

На занимаемой должности - с октября 2017 года.





назад (1965) родился- аким города Аксу Павлодарской области.

Окончил Павлодарский педагогический институт, биология и основы сельского хозяйства (1990); Экибастузский инженерно-технический институт, промышленная теплоэнергетика (2004); Инновационный Евразийский университет, государственное местное управление (2016).

Трудовая деятельность: токарь (1981); преподаватель биологии и животноводства в средней общеобразовательной школе (1990-1991); мастер Ермаковской ГРЭС (1991-1994); специалист отдела архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства Аксуской городской администрации, специалист по коммунальному хозяйству аппарата акима г. Аксу, главный специалист отдела коммунального хозяйства социально-производственной инфраструктуры, строительства и архитектуры, механик, председатель кооператива собственников квартир «Металлург», начальник управления коммунального хозяйства и производственной сферы города (1994-2005); начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Аксу (2005-2008); директор государственного коммунального предприятия «Горводоканал» г. Аксу (2008-2011); заместитель акима г. Аксу (2011-2015); аким Щербактинского района Павлодарской области (2015-2018).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.