20 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день принятия

Этот день посвящен социальному принятию инвалидности и учрежден в честь покойной Энни Хопкинс, которая основала 3E Love, чтобы сделать мир лучше, а также создала международный символ принятия, который изображен в виде инвалидного кресла в форме сердца.

3E Love - это бренд единства, который пропагандирует признание как путь к полноценной жизни и стремится изменить общественное восприятие инвалидности. Хопкинс вместе со своим братом Стиви основала его, чтобы поощрять людей с ограниченными возможностями принимать разнообразие, обучать других, чтобы помочь им стать более восприимчивыми, расширять возможности и поддерживать друг друга, любить жизнь и жить ею в полной мере.

СОБЫТИЯ

В 1919 году в Алматы состоялся слет поэтов-жыршы, в котором принял участие Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев придавал традиционному песенному состязанию острое социальное звучание, затрагивал в своих импровизациях актуальные вопросы жизни казахского общества, рассказывал о нуждах народа, рисовал картины бесправия, призывал бороться за свободу, равноправие и человеческое достоинство, разоблачал волостных, правителей, критиковал негативные явления жизни.

В 1932 году Постановлением III Пленума Казкрайкома газета «Советская степь» была переименована в «Казахстанскую правду».

«Казахстанская правда» - общенациональная газета Казахстана, главный источник официальной и деловой информации в республике.

В 1984 году было учреждено почетное звание «Народный писатель Казахстана», присваиваемое писателям за выдающиеся заслуги в развитии казахской литературы. Первыми этого почетного звания были удостоены Габит Мусрепов, Дмитрий Снегин, Турсынхан Абдрахманова. С 1999 года звание «Народный писатель Казахстана» не присваивается.

В 1994 году с космодрома «Байконур» был запущен первый космический аппарат телевизионного вещания «Галс». Этим запуском было положено начало созданию новой системы непосредственного спутникового телевизионного вещания. «Галс» оснащен мощным передатчиком и несколькими малогабаритными антеннами и располагается на геостационарной орбите.

В 1994 году в целях социальной защиты граждан, имеющих вклады в Сберегательном банке Республики Казахстан, и выполнения государством обязательств по сохранности их сбережений специализированный коммерческий сберегательный банк Казахстана был преобразован в Народный банк.

В 1996 году начал свою работу двухпалатный Парламент Республики Казахстан - высший представительный орган РК, осуществляющий законодательные функции. Организация и деятельность Парламента и правовое положение его депутатов были определены Конституцией РК, Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и другими законодательными актами.

В 2009 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Казахстана маркированный конверт, посвященный Второй национальной переписи населения страны.

На конверте с логотипом «Kazpost» есть эмблема второй национальной переписи и напечатанное типографским способом изображение стандартной почтовой марки «Герб» из серии «Государственная символика Республики Казахстан».

В 2010 году в Акорде состоялось первое заседание созданной Комиссии при Президенте РК по вопросам нераспространения ядерного оружия.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов в сфере нераспространения ядерного оружия, международного сотрудничества Казахстана в этой области, включая вопросы подготовки к участию казахстанской делегации в предстоящем саммите в Вашингтоне.

В 2010 году в ходе визита в Брюссель казахстанской делегации во главе с заместителем министра обороны РК генерал-лейтенантом Булатом Сембиновым состоялось заседание в формате «НАТО плюс Казахстан», на котором был одобрен и принят второй цикл Индивидуального плана действий партнерства Республики Казахстан с Организацией североатлантического договора (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; русс. НАТО).

В 2016 году в Алматы открылась цирковая студия Мурата Мутурганова. Благодаря гранту Фонда Первого Президента РК дети из малообеспеченных семей будут обучаться в цирковой студии совершенно бесплатно.

В 2018 году Республика Казахстан и Французская Республика учредили программу стипендий «Абай - Верн», которую назвали в честь двух писателей - Абая и Жюля Верна. Эта программа студенческой мобильности финансируется правительством Франции совместно с казахстанским АО «Центр международных программ». Программа предусматривает ежегодное присваивание 100 стипендий.

В 2018 году в одной из крупнейших библиотек мира - Нью-Йоркской публичной библиотеке - состоялось торжественное открытие Центра казахстанской литературы и культуры.

Проект по открытию центров казахстанской литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья является одним из ключевых в международном сотрудничестве библиотек. Этот проект стал своеобразным мостом дружбы между странами, народами и библиотеками, который выложен из книг.

В 2019 годув Третьяковской галерее состоялся специальный показ фильма «Казахское ханство. Алмазный меч». Основа сценария взята из книги Ильяса Есенберлина «Кочевники». В картине показана история не только становления Казахского ханства, но и история евразийского и кочевого образа жизни.

В 2019 году Казахстан был впервые представлен на крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке в Германии, в которой участвовали 1700 компаний из 65 стран мира.

Наша страна была представлена продукцией 10 отечественных сельхозтоваропроизводителей. Они подготовились основательно и представили в Берлине широкий ассортимент продукции: от жента, курта и халвы до знаменитого казахстанского шоколада. Помимо сладостей привезли верблюжье молоко и рыбу. Но больше всего посетителей удивил шоколад на основе кобыльего молока. Продукт без сахара и трансжиров иностранцы называли уникальным и пробовали с удовольствием.