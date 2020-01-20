20 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День всенародной скорби в Азербайджане

В 1990 году в 00 часов 20 минут советские войска, прибывшие из других регионов СССР, без согласования с Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР вторглись в город Баку, тем самым нарушив Конституции СССР и Азербайджанской ССР, а также Конституционный закон о суверенитете республики. В результате силовой акции более сотни мирных жителей, в основном азербайджанцев, погибли из-за необоснованного и чрезмерного применения силы. По данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. Эта дата вошла в историю Азербайджана под названием «Черный январь».

СОБЫТИЯ

В 1919 году в городе Алматы состоялся слет поэтов-жыршы, в котором принял участие Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев придавал традиционному песенному состязанию острое социальное звучание, затрагивал в своих импровизациях актуальные вопросы жизни казахского общества, рассказывал о нуждах народа, рисовал картины бесправия, призывал бороться за свободу, равноправие и человеческое достоинство, разоблачал волостных, правителей, критиковал негативные явления жизни.

В 1932 году Постановлением III Пленума Казкрайкома газета «Советская степь» была переименована в «Казахстанскую правду».

«Казахстанская правда» - общенациональная газета Казахстана, главный источник официальной и деловой информации в республике.

В 1984 году было учреждено почетное звание «Народный писатель Казахстана», присваиваемое писателям за выдающиеся заслуги в развитии казахской литературы. Первыми этого почетного звания были удостоены Габит Мусрепов, Дмитрий Снегин, Турсынхан Абдрахманова. С 1999 года звание «Народный писатель Казахстана» не присваивается.

В 1994 году с космодрома «Байконур» был запущен первый космический аппарат телевизионного вещания «Галс». Этим запуском было положено начало созданию новой системы непосредственного спутникового телевизионного вещания. «Галс» оснащен мощным передатчиком и несколькими малогабаритными антеннами и располагается на геостационарной орбите.

В 1994 году в целях социальной защиты граждан, имеющих вклады в Сберегательном банке Республики Казахстан, и выполнения государством обязательств по сохранности их сбережений специализированный коммерческий сберегательный банк Казахстана был преобразован в Народный банк.

В 1996 году начал свою работу двухпалатный Парламент Республики Казахстан - высший представительный орган РК, осуществляющий законодательные функции. Организация и деятельность Парламента и правовое положение его депутатов были определены Конституцией РК, Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и другими законодательными актами.

В 2009 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Казахстана маркированный конверт, посвященный Второй национальной переписи населения страны.

На конверте с логотипом «Kazpost» есть эмблема второй национальной переписи и напечатанное типографским способом изображение стандартной почтовой марки «Герб» из серии «Государственная символика Республики Казахстан».

В 2010 году в Акорде состоялось первое заседание созданной Комиссии при Президенте РК по вопросам нераспространения ядерного оружия.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов в сфере нераспространения ядерного оружия, международного сотрудничества Казахстана в этой области, включая вопросы подготовки к участию казахстанской делегации в предстоящем саммите в Вашингтоне.

В 2010 году в ходе визита в Брюссель казахстанской делегации во главе с заместителем министра обороны РК генерал-лейтенантом Булатом Сембиновым состоялось заседание в формате «НАТО плюс Казахстан», на котором был одобрен и принят второй цикл Индивидуального плана действий партнерства Республики Казахстан с Организацией североатлантического договора (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; русс. НАТО).

В 2012 году Глава государства Нурсултан Назарбаев открыл первую сессию Парламента РК V созыва.

На внеочередных выборах 15 января 2012 года три политические партии: НДП «Нур Отан», партия «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана набрали достаточное количество голосов и представлены в Мажилисе Парламента.

В 2015 году отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла Глава государства Н. Назарбаев подписал Указ «О единой юбилейной медали в ознаменование 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Вручение единой юбилейной медали производится от имени и по поручению Президента Республики Казахстан. Единая юбилейная медаль носится на левой стороне груди и располагается после юбилейной медали «1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл».

В 2016 году в Алматы открылась цирковая студия Мурата Мутурганова. Благодаря гранту Фонда Первого Президента РК дети из малообеспеченных семей будут обучаться в цирковой студии совершенно бесплатно.

В 2018 году Республика Казахстан и Французская Республика учредили программу стипендий «Абай-Верн», которую назвали в честь двух писателей - Абая Кунанбаева и Жюля Верна. Эта программа студенческой мобильности финансируется правительством Франции совместно с казахстанским АО «Центр международных программ». Программа предусматривает ежегодное присваивание 100 стипендий.

В 2018 году в одной из крупнейших библиотек мира - Нью-Йорской публичной библиотеке - состоялось торжественное открытие Центра казахстанской литературы и культуры.

Проект по открытию центров казахстанской литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья является одним из ключевых в международном сотрудничестве библиотек. Этот проект стал своеобразным мостом дружбы между странами, народами и библиотеками, который выложен из книг.

В 2019 году в Третьяковской галерее состоялся специальный показ фильма «Казахское ханство. Алмазный меч». Кем были ханы Жанибек и Керей, какие события предшествовали современному Казахстану 550 лет назад, и как возникло Казахское ханство - все это представил зрителям исторический фильм «Казахское ханство. Алмазный меч», автором идеи которого является Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Основа сценария взята из книги Ильяса Есенберлина «Кочевники». В картине показана история не только становления Казахского ханства, но и история евразийского и кочевого образа жизни.

В 2019 году Казахстан был впервые представлен на крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке в Германии, в которой участвовали 1700 компаний из 65 стран мира.

Наша страна была представлена продукцией 10 отечественных сельхозтоваропроизводителей. Они подготовились основательно и представили в Берлине широкий ассортимент продукции: от жента, курта и халвы до знаменитого казахстанского шоколада. Помимо сладостей привезли верблюжье молоко и рыбу. Но больше всего посетителей удивил шоколад на основе кобыльего молока. Продукт без сахара и трансжиров иностранцы называли уникальным и пробовали с удовольствием.