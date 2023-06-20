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    20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО

    20 Июня 2023, 10:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе операции задержали более 20 участников группировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

    «15 июня КНБ совместно с органами внутренних дел в Усть-Каменогорске пресек запланированную криминальную разборку между двумя противоборствующими преступными группами.

    В ходе операции более 20 участников были задержаны около одного из кафе города, куда отдельные из них прибыли с оружием», - сообщили в пресс-службе Комитета.

    У подозреваемых лиц изъято два пистолета «Макарова», травматический пистолет, ружье, «обрез гладкоствольного ружья», светошумовая граната и две единицы холодного оружия.

    Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Регионы Казахстана КНБ Криминал Усть-Каменогорск
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