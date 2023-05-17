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    20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области

    17 Мая 2023, 03:34

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Незаконно переоборудованные автомашины водворены на специализированную стоянку до устранения нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники органов внутренних дел, совместно с инспекцией транспортного контроля региона, проводят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны.

    «Особое внимание сотрудники полиции уделяют выявлению нарушений правил эксплуатации транспортных средств путем установки дополнительных топливных баков без соответствующего разрешения. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 590 части 7 КоАП РК (Управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения)», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    Только за первый день акции полицейские выявили 20 автомашин, оборудованных дополнительными топливными баками без разрешительных документов. Незаконно переоборудованные автомашины водворены на специализированную стоянку до устранения нарушений.

    Каждый водитель, установивший такие баки, заплатит штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге), сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в Казахстане ввели запрет на вывоз авиакеросина, дизельного топлива и битума. С 31 января пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Регионы Топливо Тараз
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