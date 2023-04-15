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    20 тысяч тонн удешевленного дизтоплива выделено на посевную в ВКО

    15 Апреля 2023, 17:03

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Посевная площадь в этом году в Восточно-Казахстанской области по прогнозам составляет 653 тысячи га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Площадь для посева зерновых и зернобобовых культур составила 285 тысяч га, или 44%, масличных культур - 214 тысяч га (33%), кормовых - 135 тысяч га (21%), картофеля, овощей, бахчи - 19 тысяч га (2%).

    По данным областного акимата, на сегодня техника к весенне-полевым работам готова на 98%. К началу полевых работ готовность составит 100%, говорится в информации учреждения.

    Для проведения весенне-полевых работ на область выделено 20 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода по отпускной цене 222 тысячи тенге (186 тенге/литр). Оплата и отгрузка проводится согласно графику распределения.

    Наряду с этим, для повышения плодородия почвы запланировано внесение 25 тысяч тонн минеральных удобрений, на сегодняшний день оплачено 17,5 тысяч тонн.

    Обеспеченность семенным материалом по зерновым и масличным культурам составляет 100%.

    Для успешного проведения весенне-полевых работ предусмотрены государственная поддержка в виде субсидии в размере более 4 млрд тенге, в том числе: на поддержку семеноводства – 1 120,9 млн тенге; на удешевление стоимости минеральных удобрений – 1 617,5 млн тенге; на удешевление стоимости пестицидов – 1 301,4 млн тенге; на субсидирование стоимости услуг по доставке поливной воды – 49,3 млн тенге.

    Добавим, в текущем году для сельхозформирований области ВКФ АО «Аграрная кредитная корпорация» планируется выдать 8 млрд тенге кредитных средств, в том числе, на проведение весенне-полевых работ по программе «Кең дала» - 1 млрд тенге.

    В акимате отметили, работы по обеспечению ГСМ и проведению весенне-полевых работ находятся на постоянном контроле.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Сельское хозяйство Топливо
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