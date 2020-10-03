Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    20 тысяч партийцев Актюбинской области приняли участие в праймериз

    3 Октября 2020, 19:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжается голосование праймериз, на сегодня проголосовало 20 тысяч из 30 тысяч избирателей. Сегодня в голосовании также принял участие аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

    «В области зарегистрировано более 30 тысяч членов партии, 20 тысяч избирателей уже сделали свой выбор. Особенностью праймериза является отбор людей, имеющих активную гражданскую позицию, неравнодушных к проблемам страны. Участие в масштабных партийных выборах, которые впервые проводятся в РК в таком формате, дает возможность каждому гражданину внести свой вклад в развитие Казахстана. Сегодня, как председатель областного филиала, я оказал поддержку всем кандидатам», - отметил Ондасын Уразалин.

    Общую картину подготовки и хода голосования обрисовал первый заместитель Актюбинского областного филиала партии, председатель организационного комитета Актюбинского областного филиала партии по организации и проведению праймериз Ербол Данагулов.

    Он отметил, что в праймериз принимают участие 460 претендентов из Актюбинской области, в том числе 138 в Актобе. Ими проведено более 5 тысяч встреч, в ходе дебатов озвучены различные проблемы и предложены пути их решения.

    В районах и городах области определено 118 мест для проведения голосования, в том числе в 76 в онлайн формате, в 42 - с помощью бумажных бюллетеней. Установлено 285 кабинок для голосования, 205 компьютеров подключены к Интернету.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Нур Отан Выборы Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре