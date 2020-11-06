20 тысяч новых рабочих мест создали в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 тысяч новых рабочих мест создали в Актюбинской области в 2020 году. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в регионе принимаются все необходимые меры по повышению доходов и качества жизни населения.

«Наша основная задача — это улучшение благосостояния жителей региона, обеспечение их работой и стабильным заработком. В связи с введением ЧП и ограничительных мер, десятки предприятий приостановили свою деятельность, что отразилось на доходах граждан. 520 тысяч актюбинцев получили социальные выплаты на сумму 20 млрд тенге. В текущем году создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест, из них около 11 тысяч постоянных рабочих мест. На уже имеющиеся вакансии трудоустроено более 23 тысяч человек. В результате нам удалось сохранить низкий уровень безработицы на уровне 4,9%. В 2021 году за счет реализации госпрограмм и инвестиционных проектов также будет создано не менее 21 тысячи новых рабочих мест, в том числе 11 тысяч постоянных», - отметил Ондасын Уразалин.

Свыше 100 предприятий области повысили заработную плату более 46 тысячам работников в среднем на 15%, в результате размер среднемесячной заработной платы увеличился на 13,4% и составил 173,4 тысячи тенге.

На реализацию программы «Дорожная карта занятости» региону было выделено 45 млрд тенге. В настоящее время из 303 социальных и инфраструктурных проектов завершена реализация 158 проектов. Создано 11,1 тысяч рабочих мест (97% от годового плана), трудоустроено 42% молодежи, 5% - малообеспеченных граждан, 2% - людей с ограниченными возможностями.

Размер средней зарплаты участников программы составляет 87,3 тысячи тенге, доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг – в среднем 90%.