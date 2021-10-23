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    20 тысяч долларов пытался незаконно переправить в РК гражданин Кыргызстана

    23 Октября 2021, 17:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся незаконно переправить деньги в Казахстан на узбекско-казахстанской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

    «На таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов в Туркестанской области был задержан уроженец Кыргызстана, пытавшийся переправить 20 000 долларов США и 23 458 000 тенге в Казахстан», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    19 октября примерно в 14:30 сотрудниками таможенного поста «Атамекен» совместно с пограничным нарядом «ДТТС» обнаружили незадекларированные денежные средства при осмотре грузового транспорта «Volvo», следовавшего в Республику Казахстан.

    Так как данное дело специально рассматривается в Уголовном кодексе Республики Казахстан, в настоящее время, дело направлено в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для проведения необходимых следственных мероприятий в отношении гражданина Кыргызстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Пограничники Другие государственные органы Кыргызстан Регионы Казахстана
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