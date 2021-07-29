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    20-тонный модуль «Наука» в штатном режиме пристыковался к МКС

    29 Июля 2021, 20:44

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 июля, в 19 часов 29 минут по времени Нур-Султана состоялась стыковка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» со стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция причаливания и стыковки модуля «Наука» с МКС велась в прямом эфире.

    По данным телеметрии и докладам экипажа МКС, бортовые системы станции и модуля «Наука» функционируют в штатном режиме, сообщили ведущие прямого репортажа из телестудии Роскосмоса.

    Как сообщалось, многоцелевой модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года и выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон-М».

    После отделения от третьей ступени модуль был принят на сопровождение наземными службами подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш, который в течение восьми суток выполнял программу сближения с МКС.

    За это время специалисты главной оперативной группы управления (ГОГУ) РКК «Энергия» провели несколько включений двигателей модуля для поднятия и коррекции орбиты, а также выхода в район встречи с МКС в расчетное время. Операции по облету станции, зависанию, причаливанию и стыковке со служебным модулем «Звезда» проводились под контролем специалистов ГОГУ и российских членов экипажа длительной экспедиции МКС-65 - космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва.

    Место для нового модуля «Наука» на МКС было освобождено несколько дней назад, когда транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» в связке с модулем «Пирс» отстыковали от станции и свели с орбиты.

    Как стало известно, состоявшаяся успешная стыковка стала первой за последние 11 лет, после того, как в 2010 году к станции был пристыкован малый исследовательский модуль № 1 «Рассвет».

    В течение полутора часов после завершения стыковки космонавты проведут контроль герметичности стыковочных соединений и технологических коммуникаций. В 21:15 по времени Нур-Султана планируется открытие люка переходного отсека модуля «Звезда» и еще через несколько минут — люка нового российского модуля, а также вход экипажа в жилую зону приборно-герметичного отсека.

    Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Космос
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