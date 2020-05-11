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    20 тонн продуктов питания отправил в Мактааральский район Северный Казахстан

    11 Мая 2020, 21:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанцы поддержали пострадавших от подтопления жителей Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», в Мактааралский район отправили 20 тонн продовольствия. В том числе 14 тонн муки, 5 тонн картофеля и 1 тонну макаронных изделий.

    «Мы не могли остаться в стороне от беды, которая постигла наших соотечественников. Для эвакуированных жителей Мактааральского района оперативно организовали сбор продуктов питания – то, что пригодится людям в первую очередь», - отметил сопровождающий в дороге груз руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов.

    К сбору гуманитарной помощи подключились областной акимат, представители партии «Nur Otan», государственных органов, СПК «Солтүстік», депутаты и бизнесмены.

    Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Туркестанская область Благотворительность Происшествия Нур Отан Общество
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