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    20 тонн прекурсоров изъято у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау

    27 Июля 2023, 14:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 20 тонн прекурсоров изъято у крупных нефтеперерабатывающих предприятий города Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области в ходе мероприятия провели проверку лабораторий крупных нефтеперерабатывающих учреждений города Атырау.

    В результате выявлены два факта нарушения установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования. В том числе несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности по ст. 464 КоАП РК, одно нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий по ст. 426 КоАП РК, и два факта нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров по ст. 427 КоАП РК.

    Также у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау изъято около 20 тонн прекурсоров, собраны документы и назначена экспертиза. Работа в этом направлении продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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