20 тонн пива пытались вывезти контрабандой из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пограничном автомобильном пункте пропуска «Найза» в Павлодарской области была пресечена попытка нелегального вывоза 20 тонн пива. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный факт нелегального вывоза алкогольной продукции был пресечен 15 сентября 2022 года сотрудниками департамента госдоходов по Павлодарской области в рамках противодействия теневой экономике.

«В результате задержана автомашина с алкогольной продукцией «пиво» в общем объеме 20 тонн. В ходе осмотра и проверки документов установлено отсутствие соответствующих документов на алкогольную продукцию. то является нарушением Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», - говорится в сообщении Комитета.

В настоящее время сотрудниками органов госдоходов в соответствии со статьей 463 КоАП РК материалы направлены в Успенский районный суд для принятия процессуального решения.



