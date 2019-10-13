20-томное собрание сочинений Ильяса Жансугурова презентовали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 20-томное собрание сочинений поэта, драматурга, переводчика и журналиста Ильяса Жансугурова было презентовано в ходе конференции «Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан кемеңгерді», посвященной 125-летию поэта в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Презентация книг открыла мероприятие.

«В целях пропаганды богатого наследия, оставленного подрастающему поколению, в области проделана большая работа. В свете программы Елбасы «Рухани жаңғыру» появилась возможность комплексно анализировать и изучать наше прошлое, нашу историю, наше культурное наследие. Президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что «духовная модернизация остается нашим главным ориентиром», подчеркнул важность программы для дальнейшего развития страны. Эта программа позволила сохранить, приумножить и наследие великого казахского поэта, сокровища золотого фонда казахской литературы – Ильяса Жансугурова. В области было проведено немало важных мероприятий в целях развития ильясоведения, в том числе специальная научная экспедиция «Ілияс ізімен», члены которой посетили Москву и привезли копии уникальных архивных документов и книг поэта», - отметил А.Баталов.

Он также сообщил, что при поддержке Фонда Ильяса Жансугурова в честь юбилейной даты в свет вышла поэма «Кулагер», переведенная популярным английским поэтом Белиндой Кук.

Кроме того, ранее благодаря немецкому поэту Герду Хайденрайх поэма зазвучала и на языке Гёте.

«Кулагер» не зря называют «поэтической энциклопедией казахского народа», поэтому ее продвижение в мировом пространстве является важным шагом в популяризации казахской культуры и современного Казахстана. Уверен, что конференция, посвященная 125-летию поэта, принесет не менее яркие плоды, способствуя продвижению творческого наследия поэта и патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - добавил аким области.

Председатель правления Союза писателей Казахстана, поэт, лауреат Государственной премии Улыкбек Есдаулет отметил, что благодаря экспедиции в Москву привезено 18 книг Ильяса. Это существенный вклад в развитие ильясоведения. Также выступающий сообщил, что в ноябре в городе Алматы в рамках юбилейной даты будет организовано мероприятие «Үш арыс, үш бәйтерек».

В ходе собрания была зачитана поздравительная телеграмма акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева. Также от имени Фонда Жансугурова внучки Ильяса Ажар, Жанар, Лейла Жансугуровы передали в дар книги поэта, переведенные на английский язык, акиму области, литературно-мемориальному музею поэта, университету им.И.Жансугурова.

За вклад в изучение и пропаганду творчества поэта ряду граждан были вручены грамоты, а ректор Жетысуского государственного университета Куат Баймырзаев вручил нагрудный знак вуза «Ильяс».

Также прошло награждение победителей республиканского конкурса молодых поэтов «Жазба ақындар», приуроченного к юбилею поэта.

Главный приз поэтического состязания был вручен поэту Байботе Кошым-Ногаю, а 1-ое место занял поэт Серик Аксункар. Отдельно был отмечен поэт, автор стихотворения «Қазақтың маңдайына өлең бітсе, өлеңнің маңдайына бітіп ең сен», посвященного поэту, Турсынзада Есимжанов, которому журналист Нуртилеу Имангалиулы от имени жителей Аксуского района вручил ключи от автомобиля.

После окончания конференции праздничные мероприятия продолжились на ипподроме, где были проведены национальные конные состязания.

В фойе областного драмтеатра им.Б.Римовой, где и проходила конференция, была организована выставка экспонатов литературно-мемориального музея им.И.Жансугурова.