20 школ построят в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –20 новых школ появится в Актюбинской области в ближайшие три года в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа». Об этом стало известно в ходе встречи акима области Ералы Тугжанова с председателем правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Мауленом Айманбетовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нацпроект реализуется в Актюбинской области с 2023 года в рамках поручений Главы государства. Цель проекта – строительство школ по единому стандарту, системное решение проблемы нехватки ученических мест. Единым оператором нацпроекта является АО «Samruk-Kazyna Construction».

«Комфортная школа» позволит Актюбинской области полностью ликвидировать проблему аварийных и трехсменных школ. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку в его реализации», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Маулен Айманбетов отметил, что всего в рамках нацпроекта в стране будет построена 401 комфортабельная школа, из них 221 будет введена в эксплуатацию в 2024 году, остальные 180 школ будут достроены до конца 2025 года.

«В Актюбинской области планируется построить 20 школ. 14 из них будут завершены в 2024 году, 6 школ - в 2025 году. Необходимо отметить, что между школами, которые будут возведены в областном центре и в сельской местности не будет никаких различий, это будут одинаково комфортные и современные здания», - отметил Маулен Айманбетов.

В ходе встречи акимы районов, принимавшие участие в онлайн-режиме, представители местных строительных и проектировочных компаний смогли получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе касательно процедуры оформления, установления границ земельных участков, участия местных производителей материалов и оборудования и другие.



