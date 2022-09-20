20 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

131 год назад (1891-1938) родился КУДЕРИН Жумахан Маусымбайулы - общественно-политический деятель, один из первых казахских ученых-агрономов.

Уроженец г. Аягоз Восточно-Казахстанской области. Окончил Коксускую сельскохозяйственную школу (в Капале) и Среднеазиатский государственный университет. Участвовал в борьбе с эпидемией холеры, в проведении земельно-водной реформы, работал в Особой комиссии ТурЦИК по возврату казахов-беженцев из Китая, организовывал школы в аулах. С его участием 6 тысяч семей вернулись на родину. Одновременно с учебой в Среднеазиатском государственном университете преподавал на различных курсах, в Особой комиссии ВЦИК по землеустройству Казахстана и Кыргызстана, в Институте почвоведения и геоботаники. В 1930 году был арестован и выслан на 5 лет в Воронежскую область. В 1937 году снова арестован, в 1938 году расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

Основные направления научной деятельности: культура земледелия и животноводства. Автор учебников «Өсімдіктану, оқу құралы», «Қой мен оның жүні», «Қант қызылшасы», этнографического и биологического трактата «Виды змей в Средней Азии».

Его именем названа улица в Алматы.

99 лет назад (1923-2014) родился БАЛМУХАНОВ Саим Балуанович - радиолог-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Уроженец Актюбинской области. Окончил Алматинский медицинский институт, аспирантуру Института хирургии Академии наук Казахстана.

Трудовая деятельность: работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отделом Института хирургии Академии наук Казахстана, заведующим кафедрой Алматинского медицинского института, заместителем директора Института краевой патологии Минздрава, заместителем директора Института онкологии и радиологии. С 1996 года - почетный директор Института онкологии и радиологии.

За вклад, внесенный в дело борьбы за безъядерный мир, удостоен в 1997 году почетного звания лауреата Международной премии мира (Япония). Общество радиобиологов России наградило Саима Балмуханова памятной медалью имени Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Разработанные академиком С. Балмухановым и его учениками новые методы лучевой терапии с применением гипоксических радиомодификаторов и внутриопухолевой радиосенсибилизации внедрены и применяются в онкологических центрах стран СНГ, Англии, Швейцарии, Франции, Индии, Японии, Перу, Китая и Монголии.

Разработал применение электронно-акцепторных соединений, обладающих радиосенсибилизирующим эффектом при лучевой и комбинированной терапии злокачественных опухолей.

61 год назад (1961) родился ЖУМАГУЛОВ Бауыржан Турсынович - председатель Атырауского областного суда.

Родился в Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1985).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Советского района, в органах прокуратуры Алматы и Генпрокуратуры Республики Казахстан (1985-1997); заместитель генерального директора РГП «Қазақстан темір жолы» (1997-1998); первый заместитель начальника управления юстиции Акмолинской области (1998-1999); судья суда г. Астана (1999-2002); председатель специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области (2002-2006); председатель коллегии по гражданским делам суда г. Астана (2006-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Карагандинского областного суда (2010-2011); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарата Верховного суда РК) (2011-2012); судья Верховного суда Республики Казахстан (2012-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), юбилейными медалями «Астанаға 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; почетным знаком «Үш би»; благодарственными письмами Президента Республики Казахстан. Имеет ведомственные награды судебной системы, органов прокуратуры и Министерства юстиции РК.

57 лет назад (1965) родился КУЛЖАНОВ Гани Абдуалиевич - казахский актер кино и театра, телеведущий, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Алматинский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского; обучался на актерском отделении Государственного института театра и кино у профессора Ш. Жандарбековой и народного артиста Казахстана Т. Мейрамова (1987-1991).

Трудовая деятельность: артист Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова (1990-2007); был приглашен в Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева, а спустя несколько месяцев ему была поручена организация нового театра в столице (2007); директор столичного «Жастар театры» (2007-2013); актер «Жастар театры» (с 2003 года).

Первую роль молодой актер сыграл в спектакле «Қош, махаббат!» по пьесе М. Макатаева. В дальнейшем творческая биография артиста пополнилась ролями классического и современного репертуара. Среди наиболее удачных и полюбившихся зрителям с полным правом можно отнести Гортензио в «Укрощении строптивой» У. Шекспира, Мусабая в «Акбилек» Ж. Аймауытова, Субедея в «Чингизхане», Абилмансура в «Аблайхане» А. Кекильбаева, Эрика Кламрота в «Перед закатом солнца» Г. Гауптмана, Омара в «Старшей сестре» Д. Исабекова и другие.

В 1998 году за исполнение роли Кумара в спектакле «Ангел с дьявольским лицом» Р. Мукановой Гани Кулжанов был удостоен звания лауреата премии Союза молодежи Казахстана. Сейчас на счету артиста более 50 театральных ролей.

47 лет назад (1975) родилась АСЫЛОВА Бибигуль Амангельдиновна - советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила Казахскую государственную академию управления, экономист (1996).

Трудовая деятельность: специалист 1-й категории, ведущий специалист Кокшетауского областного финансового управления (1996-1997); ведущий, главный специалист Северо-Казахстанского областного финансового управления (1997-1998); ведущий, главный экономист отдела образования и науки управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998-2001); начальник отдела образования и науки управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов РК (2002-2002); начальник управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента планирования расходов социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2004); директор департамента экономики и финансов Министерства культуры, информации и спорта РК (2004-2007); директор департамента внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике (2007-2009); директор департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (2009-2010); директор департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010); директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК (2010-2013); директор департамента планирования бюджетных программ социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); директор департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов (2014-2016); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2016-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями.

34 года назад (1988) родился ОМАРОВ Марат Талгатович - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Окончил Британский университет Йорка по программе «Болашақ» (2010); Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), магистратура (2011).

Трудовая деятельность: советник министра экономического развития и торговли (в последующем - экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014); заместитель директора департамента формирования тарифной и институциональной политики МНЭ РК (2014-2016); управляющий директор АО «Казахтелеком» (2016-2017); председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», председатель правления АО «QazTech Ventures» (2017-2019); управляющий директор - член правления холдинга «Байтерек» (2019-2020); заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

33 года назад (1989) родился КУАНТЫРОВ Ермек Сакенович - директор департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.

Родился в Атырау. Окончил Томский государственный университет (Россия), бакалавр международных отношений (2010); Казахский гуманитарно-юридический университет (KAZGUU University), бакалавр права (2012); Колумбийский университет, Школу права, магистр права (LL.M.) (2014).

Трудовая деятельность: менеджер управления международного сотрудничества и взаимодействия АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2010-2011); эксперт департамента международной экономической интеграции Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2011-2014); эксперт департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан (2014-2015); эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2016); главный эксперт департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан (2016-2017); заместитель директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан (2017-2019); и.о. заместителя директора, заместитель директора департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2019-2020); директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (2020); директор департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2020-2021); директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.



