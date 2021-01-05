20 рубежей Акмолинской области в 2020 году

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 2020 год выдался нелегким для всего мира, в том числе и для нашей страны. Несмотря на пандемию коронавируса, ушедший год для жителей Акмолинской области стал насыщенным на экономические достижения и интересные события, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Управление внутренней политики представляет основные итоги, с которыми регион завершил 2020 год.

1. Объемы инвестиций 2020 года превысили уровень 2019 года более чем на треть. Работая в непростых условиях, акмолинские предприятия активно инвестировали средства в модернизацию производства. По этому показателю область находится в тройке лучших регионов по стране.

2. Область по итогам прошлого года достигла исторического рубежа – 1 трлн тенге. Сегодня индустриальный потенциал региона представляет многоотраслевую структуру. Объем промышленной продукции вырос в 27 раз.

3. Область занимает 1 место в республике по добыче золота. Сегодня производится почти 30 тонн золота, что в 14 раз больше объемов 2003 года. И этот показатель в ближайшей перспективе значительно возрастет в связи с реализацией перспективных проектов по строительству новых фабрик RG Gold и Аксу Technology.

4. Акмолинские хлеборобы собрали богатый урожай. Аграриями региона намолочено 5,2 млн тонн зерновых, что больше валового сбора прошлого года на 17%. Средняя урожайность составила 11,8 ц/га, что также превысило прошлогодний показатель.

5. Сразу 2 ветровые электростанции построены в Акмолинской области. Одна из них - в Ерейментауском районе мощностью 30 МВт. Это универсальная ветроустановка с точки зрения мощности и площади прокатки, лучшая турбина на рынке в классе до 2 МВт.

В Аршалынском районе введена в эксплуатацию вторая очередь ветровой электростанции «Астана EXPO-2017», которая позволит обеспечить годовое потребление энергии более 10 тысяч семей, снизить выбросы парниковых газов на 230 тысяч тонн в год и экономить 80 тысяч тонн твердого топлива ежегодно.

Также инвестиционный проект по строительству ветровой электростанции реализован вблизи областного центра, где построены 5 ветрогенераторов мощностью 3,7 МВт в час. При полной электрической мощности каждая установка может вырабатывать 750 кВт.

6. ТОО «Макинская птицефабрика» запустило в эксплуатацию вторую очередь производства по выращиванию бройлеров. Это позволит увеличить мощность предприятия с 25 до 56 тысяч тонн мяса птицы в год. С запуском второй очереди птицефабрика стала крупнейшей по мощности в Казахстане. Первые бройлеры пойдут на убой уже в январе 2021 года.

7. В области начато строительство золотоизвлекательной фабрики ТОО «RG Gold». Один из масштабных проектов направлен для переработки первичной руды с годовой мощностью до 5 миллионов тонн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2022 года. Запуск нового объекта создаст тысячу дополнительных рабочих мест.

8. Более 5 тысяч квартир сдано в Акмолинской области в 2020 году. Строительством доступного жилья охвачены практически все районные центры области – 11 районов и города Кокшетау и Степногорск. За счет государственных инвестиций в области строятся 30 арендных и 13 кредитных домов.

9. В этом году отремонтировано почти 700 км дорог местного значения, из них в рамках Дорожной карты занятости - 250 км.

За три последних года, включая нынешний, в хорошее состояние приведено более 1,5 тыс. км местных дорог, из них порядка 800 км в сельской местности.

10. Благоустроена набережная вдоль озера Копа. Здесь появились современные спортивные площадки, детские игровые зоны, пешеходные и велодорожки, амфитеатр на 500 мест, зеленые аллеи, пирсы для катеров и катамаранов.

11. Акмолинские предприятия одними из первых в стране освоили выпуск, а некоторые модернизировали линейку продукции, остро необходимой в условиях пандемии. АО «Тыныс» оперативно увеличило выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких более чем в 10 раз, которые реализуются по всей нашей стране. ТОО «Завод бытовой химии» в кратчайшие сроки переориентировал и наладил новое производство антибактериальной и антисептической продукции.

12. Завершено строительство онкологического центра на 150 посещений в областном центре. Современное лечебное учреждение предусмотрено для оказания консультативно-диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, состоящим на диспансерном учете. Центр оснащен передовым медицинским оборудованием – МРТ-аппарат, новый КТ-аппарат, рентген-аппарат на 3 рабочих места, маммограф с функцией стереотаксиса, а также полная линейка эндоскопического оборудования.

13. Построен новый Дворец школьников «Болашак сарайы». Основное направление - это IT, робототехника и язык программирования. Дворец включает учебный корпус, спортивный зал, бассейн. Здесь создано свыше 75-ти развивающих клубов.

14. В Акмолинской области ряду школ присвоены имена выдающихся личностей. 6-ти образовательным учреждениям области даны имена выдающихся личностей. Так, областной специализированной школе-интернату № 3 для одаренных детей присвоено имя великого казахского поэта Абая. ІТ школа-лицей Кокшетау теперь носит имя великого ученого аль-Фараби. В Степногорске четырем школам присвоены имена выдающихся личностей - Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Шокана Уалиханова и Каныша Сатпаева.

15. Заметно преобразилась Щучинско-Боровская курортная зона. В главной курортной зоне Казахстана – Бурабай – завершено строительство смотровой площадки, где можно насладится прекрасными видами главных достопримечательностей нацпарка. Она расположена на седловине горного хребта «Кокшетау» на высоте 135 метров.

Также на поляне Абылай хана в Бурабае появилась новая достопримечательность - художественно-скульптурная композиция «Батырлар». Завершено строительство многофункционального комплекса «Promenade Burabay» и экспозиционного комплекса – мультимедийного культурно-выставочного пространства, не имеющего аналогов в Казахстане.

Построено колесо обозрения с сопутствующими аттракционами вокруг, а также появился аквапарк на территории «Discovery».

16. В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями. В комплексе одновременно могут заниматься спортом 60 человек с ограниченными возможностями. Здесь созданы все необходимые условия - имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнесса. В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса и крытого футбольного поля.

17. 21 мурал украшает фасады жилых домов в Кокшетау. Настоящие произведения искусства, на которых изображены исторические личности и национальные традиции, являются инициативой городского акимата. Стараниями художников на них появились красочные портреты Абылай хана, Шокана Уалиханова, а также изображения национальных обычаев.

18. Акмолинское предприятие стало обладателем специальной премии Президента РК «Алтын сапа». ТОО «INTER TRADE» стало лауреатом специальной премии «Іскер» на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Алтын сапа». Компания имеет в собственности мельничный комплекс, который предназначен для размола пшеницы мягких сортов в муку высшего, а также I, II сортов, больше известной, как «Атбасар мука», производительностью 150 тонн зерна в сутки.

19. Вышла в свет неопубликованная книга Малика Габдуллина. Книга земляка, Героя Советского Союза, писателя, литературоведа, общественного деятеля М. Габдуллина посвящена героическим подвигам Бауыржана Момышулы и других казахских солдат, проявленным в годы Великой Отечественной войны.

20. По итогам III-го республиканского онлайн-конкурса «Рухани қазына» Министерства культуры и спорта РК Акмолинская область одержала победу в 4-х номинациях:

«Лучший музей областного значения» - победителем признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей, в этом году отметивший вековой юбилей.

В номинации «Бір отбасы - бір кәсіп» лучшим стал народный семейный ансамбль Кусаиновых из Коргалжынского района;

Сайт Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени Магжана Жумабаева признан лучшим в номинации «Лучший сайт государственных библиотек».

В номинации «Лучший работник библиотеки районного значения» победителем признана библиотекарь Жаксынской центральной районной библиотеки Айнур Кайдаулова.