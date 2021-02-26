20 поэтов примут участие в посвященном Жамбылу республиканском айтысе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе проходят торжества в честь юбилея великого казахского мастера устного слова, акына Жамбыла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром состоялась церемония возложения цветов к памятнику Жамбылу Жабайулы, с участием представителей широкой общественности, горожан, гостей города.

В Центральном концертном зале «Баласагун» в Таразе сегодня начинается республиканский айтыс акынов «Жамбыл – менің жай атым, халық – менің шын атым!». Мероприятие в онлайн-формате проходит под девизом «Жамбыл – мое простое имя, народ – мое настоящее имя».

Как рассказала заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева, в регионе объявлена Неделя Жамбыла Жабайулы.

«В поэтических состязаниях во дворце «Баласагун» принимают участие 20 поэтов из регионов страны и Жамбылской области - всего десять пар. Ведущий айтыса - заслуженный деятель культуры, кавалер ордена «Парасат» Ерман Журсин. В числе жюри народные артисты Казахстана Асанали Ашимов, Алтынбек Коразбаев, заслуженный деятель РК Галым Жайлыбай. Среди участников конкурса-поэт-айтыскер, отличник культуры РК Бауыржан Халиолла, журналист, главный редактор областной газеты «Ак жол» Оралхан Даут и поэт-айтыскер, отличник культуры РК Ахметжан Узбеков.

«В этом году перед нами стоит ряд задач. Главными из них, бесспорно, являются 30-летие независимости страны и 175-летие со дня рождения Жамбыла. Юбилеи и памятные даты выдающихся личностей - важная часть культурной жизни общества, оказывающая существенное влияние на развитие национального и исторического самосознания граждан», - отметила Сара Мадиева.

Напомним, в честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла, которого называют «Гомером XX века», назван целый регион - Жамбылская область. Акын родом из Мойынкумского района нынешней Жамбылской области. Гора Жамбыл расположена недалеко от поселка Хантау в Мойынкумах. Город Тараз до 1996 года назывался Джамбулом. Кроме того, в регионе его именем названы район, четыре сельских округа, четыре аула, колледж, восемь школ и 68 улиц.