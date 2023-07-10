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    20 пассажиров автобуса погибли в результате ДТП в Нигерии

    10 Июля 2023, 09:01

    АБУДЖА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 20 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в воскресенье в штате Лагос на юго-западе Нигерии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Представитель транспортного управления штата Лагос в воскресенье сообщил, что инцидент произошел рано утром на дороге в городке Мово. Автобус, в котором находились 20 человек, включая водителя, внезапно потерял управление и на большой скорости врезался в движущийся впереди грузовик, груженный песком и грунтом. Все находившиеся в автобусе люди погибли. Водитель грузовика не пострадал.

    По словам чиновника, причиной аварии стало превышение скорости.

    ДТП часто происходят в Нигерии из-за перегрузки и плохого состояния дорог, а также превышения скорости.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости
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