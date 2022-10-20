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    20 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    20 Октября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    90 лет назад (1932-2016) родился ОРАЗ Нургожа Нарынбаевич - известный казахстанский писатель и поэт, журналист-публицист, заслуженный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Костанайской области. Окончил Гурьевское педагогическое училище (1951); филологический факультет Казахского государственного университета в Алматы.

    Трудовая деятельность: преподаватель Мунайлинской семилетней школы (1951); преподаватель казахского языка и литературы Жанажольской средней школы Пресногорьковского (ныне - Узункольского) района Костанайской области; собственный корреспондент областной газеты «Коммунизм жолы» (с 1958 года); работа в редакции краевой газеты «Тын өлкесі»(с 1963 года); руководитель регионального отделения Союза писателей Казахстана (1965-1991); главный редактор литературно-художественного, общественно-политического журнала «Сарыарка».

    Автор более 40 книг. Широкому кругу читателей известны повести «Достар хаты», «Жауқазын шақ», пьесы «То, что остается с нами», поэтические сборники «Көніл көктемі».

    72 года назад (1950-1998) родился КУЛЫБЕКОВ Токсын - актер, заслуженный артист Казахстана.

    Уроженец Алматинской области. Окончил Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы (ныне - Казахская национальная консерватория имени Курмангазы).

    Трудовая деятельность: в 1968-1970 годы - заведующий клубом Амангельдинского совхоза; диктор и режиссер Казахского радио; с 1984 года и до последнего дня своей жизни работал в развлекательной программе «Тамаша».

    Запомнился и полюбился многочисленным телезрителям в качестве ведущего популярных программ «Қымызхана», «Алтыбақан» и «Жебе». Лауреат молодежного фестиваля «Жигер».

    59 лет назад (1963-2008) родился ХРАПАТЫЙ Анатолий Михайлович - тяжелоатлет, мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике.

    Уроженец Акмолинской области. Окончил Казахский институт физической культуры.

    С 14 лет занимался тяжелой атлетикой, в 16 лет выполнил норму мастера спорта СССР. В 1980 году был включен в сборную команду СССР. Первых успехов на крупных соревнованиях достиг в 1981 году.

    Является 5-кратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом (1988, Сеул, Южная Корея), серебряным призером Олимпийских игр (1996, Атланта, США), многократным чемпионом Азиатских игр, победителем международных турниров, чемпионата мира и Европы по тяжелой атлетике.

    Награжден орденами «Құрмет», Красной звезды, Дружбы народов, медалями.

    58 лет назад (1964) родился ИМАНКУЛОВ Жаксыгали Исламович - заместитель акима Актюбинской области.

    Родился в Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт; Казахский автомобильно-дорожный университет.

    Трудовая деятельность: рабочий управления «Казспецавтоматика» (с 1981 года); ветеринарный врач, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, директор совхоза Магаджан в Актюбинской области (с 1987 года); руководитель управления недропользования и охраны окружающей среды Актюбинской области (2004-2005); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области (2005-2011); руководитель департамента экологии Актюбинской области (2011-2020); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области (2020-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    46 лет назад (1976) родился КЫРЫКБАЕВ Арман Оразбаевич - заместитель акима Алматы.

    Родился в Целинограде (ныне - Астана). Окончил Казахскую государственную академию управления (1996); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002).

    Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997); атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане (1997-1999); третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000); второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002); директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE» (2002-2004); генеральный директор ТОО «К-МАРТ» (2004-2005); заместитель акима Медеуского района (2005); директор Государственного фонда развития молодежной политики Алматы (2005-2006); директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации РК (2006-2008); председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК (2008-2010); заместитель акима Карагандинской области (2010-2012); вице-министр культуры и информации РК (2012-2014); советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (2014-2015); заместитель акима Алматы (2015-2019); секретарь партии «Nur Otan» (2019-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

    44 года назад (1978) родился ШЫНЫБАЕВ Ескендир Кайрбекович - председатель специализированного административного суда города Семей.

    Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанская) области. Окончил Казахский государственный юридический университет, магистр юриспруденции (1999); Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, юриспруденция.

    Трудовая деятельность: работал в органах прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2000); проходил службу на разных должностях, в том числе руководящих, в органах прокуратуры и департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью ВКО (2000-2014); Судья Зыряновского районного суда (2014-2016); председатель Шемонаихинского районного суда (2016-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    39 лет назад (1983) родился АДАМОВ Берик Абызбаевич - прокурор Алматинской области.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, правоведение (2004); Инновационный Евразийский университет, магистр права (2006); Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации (2016).

    Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Павлодар, района «Алматы» г. Астана; старший помощник прокурора района «Алматы» г. Астана; прокурор управления прокуратуры г. Астана; прокурор отдела 1-го департамента Генеральной прокуратуры; начальник 4-го управления прокуратуры Карагандинской области и г. Астана (2004-2017); прокурор г. Экибастуз Павлодарской области; заместитель прокурора г. Алматы (2017-2019), первый заместитель прокурора города Алматы.

    На занимаемой должности - с августа 2022 года.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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