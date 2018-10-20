20 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





86 лет назад (1932-2016) родился ОРАЗ Нургожа Нарынбаевич - известный казахстанский писатель и поэт, журналист-публицист, заслуженный деятель Республики Казахстан. Родился в Кустанайской области. Окончил Гурьевское педагогическое училище (1951); филологический факультет Казахского государственного университета г.Алма-Ата. Трудовой стаж: преподаватель Мунайлинской семилетней школы (1951); преподаватель казахского языка и литературы Жанажольской средней школы Пресногорьковского (ныне Узункольского) района Кустанайской области; собственный корреспондент областной газеты «Коммунизм жолы» (с 1958 года); работа в редакции краевой газеты «Тын элкесі»(с 1963 года); руководитель регионального отделения Союза писателей Казахстана (1965-1991); главный редактор литературно-художественного, общественно-политического журнала «Сарыарка».

Автор более 40 книг. Широкому кругу читателей известны повести «Достар хаты», «Жауқазын шақ», пьесы «То, что остается с нами», поэтические сборники «Көніл көктемі». Герои его книг - наши современники, люди непростых судеб, преодолевающие трудности и преграды, тем самым закаляя и воспитывая волю, характер, умеющие постоять за себя. Нургожа Ораз посвятил многие свои произведения целинным труженикам, ударникам труда - комбайнерам, животноводам, Героям Социалистического Труда.

63 года назад (1955) родился АБУСЕИТОВ Кайрат Хуатович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Норвегия.

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк с правом преподавания на английском языке (1979).

Трудовой стаж: ассистент, старший преподаватель, заместитель декана Казахского государственного университета (1985-1989); руководитель программы по внешней политике и национальной безопасности Центра стратегических исследований Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (1992-1993); заведующий отделом, начальник управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1996); советник посольства Республики Казахстан в США (1996-1998); заместитель директора 1-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1998-1999); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (01.1999-09.1999); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.1999-12.1999); вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (1999-2002); первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (2002-2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в г.Женеве (2004-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирландия, Республике Исландия, Королевстве Швеция по совместительству (2008-2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2013-2014).

На занимаемой должности - с сентября 2014 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2002); медалями.

56 лет назад (1962) родился ПАРМАНОВ Бухарбай Рыскулович - аким Абайского района города Шымкента.

Образование - высшее. Специальность «экономист», «бакалавр юриспруденции»

Трудовая деятельность: колхозник колхоза Алишера Навои Казыгуртского района (1980); экономист финансового отдела инспекции государственных доходов г.Кентау (1986-1987); экономист финансового отдела государственных доходов Ленинского района, старший налоговый ревизор-инспектор, главный налоговый ревизор-инспектор финансового отдела, старший государственный налоговый инспектор по Ленинскому району (1987-1994); служба в органах налоговой и финансовой полиции (1994-2002); заместитель председателя и председатель налогового комитета по Сарыагашскому району Южно-Казахстанской области, заместитель акима Сарыагашского района (2002-2004); аким Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (2014-2016); аким Толебийского района Южно-Казахстанской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

53 года назад (1965) родился ЖАКУПОВ Айдар Бексултанович - генеральный директор Центра энергетических исследований» при АОО «Назарбаев Университет».

Родился в г. Алматы. Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана (1989); аспирантуру в Московском авиационном институте им. Орджоникидзе (1995).

Трудовой стаж: главный специалист в коммерческом департаменте Национальной атомной компании «Казатомпром» г.Алматы (1998-1999); менеджер департамента маркетинга и сбыта АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» г.Алматы (2001-2003); главный менеджер департамента научно-технологической оценки проектов АО «Национальный инновационный фонд» г.Алматы (2003-2007); главный менеджер департамента стратегического планирования АО «Национальный инновационный фонд» г.Алматы (2006-2006); помощник координатора по проектам в филиале компании Kazakhmys PLS в Республике Казахстан г.Алматы (2006-2007); директор департамента маркетинга, инноваций и коммерциализации научных разработок АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащении» г.Алматы (2008-2009); управляющий директор - член правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (03.2009-07.2009); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2009-2010); председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; заместитель генерального директора ЧУ «Центр энергетических исследований» при АОО «Назарбаев Университет».

42 года назад (1976) родился КЫРЫКБАЕВ Арман Оразбаевич - заместитель акима г.Алматы. Родился в г.Целиноград. Окончил Казахскую государственную академию управления (1996); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, экономист-международник (2002). Трудовой стаж: референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997); атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане (1997-1999); третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000); слушатель академии (2000-2002); второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002); директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE» (2002-2004); генеральный директор ТОО «К-МАРТ» (2004-2005); заместитель акима Медеуского района (2005); директор государственного фонда развития молодежной политики г.Алматы (2005-2006); директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2008); председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008-2010); заместитель акима Карагандинской области (2010-2012); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2012-2014); советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (2014-2015).

На занимаемой должности - с октября 2015 года.