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20 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

20 Октября 2018 07:00 84
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20 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События»

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20 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
ДАТЫ

Всемирный день статистики
В 2010 году на 41-й сессии Статистическая комиссия ООН приняла решение об учреждении Всемирного дня статистики. 3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем статистики.

Международный день авиадиспетчера
20 октября 1961 года в Амстердаме создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к его дате - Международного дня авиадиспетчера.

Международный день шеф-повара
Учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, членами которой ныне является более 8 миллионов специалистов в поварском искусстве.

СОБЫТИЯ

В 1933 году основан Казахский национальный университет им. С.М. Кирова, о чем было сообщено в Постановлении Казахского Бюро Краевого комитета ВКБ(б). Официально датой открытия вуза является 15 января 1934 года, тогда были приняты первые 54 студента, сформирован преподавательский состав, а факультетов было два: биологический и физико-математический. Руководил университетом Фёдор Трофимович Оликов. Вуз внес огромный вклад в развитие своей страны, ее экономику, науку и культуру и был всегда оплотом высшей школы и кузницей высококвалифицированных кадров. С 1991 года вуз стал носить имя аль-Фараби.

В 1995 году образована Администрация Президента Республики Казахстан. Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в структуру Администрации введен отдел по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности РК.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией открыто посольство Республики Казахстан в Лондоне.

В 1997 году в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 сентября 1995 года «О столице Республики Казахстан», имеющим силу Закона, постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 6 июля 1994 года №106 «О переносе столицы Республики Казахстан» город Акмола с 10 декабря 1997 года объявлен столицей Республики Казахстан. Официальная презентация города Акмолы как столицы Республики Казахстан была проведена 10 июня 1998 года.

В 2009 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия архитектурно-скульптурного комплекса «Қазақ Елі».
Уникальный культурный объект представляет собой стелу, с легендарной птицей Самрук на ее вершине и 4 бронзовыми барельефами у основания. Монумент символизирует, с одной стороны, мощь и высоту казахстанского архитектурного творчества, с другой стороны - историю, культуру, достижения суверенного Казахстана. Высота монумента составляет 91 метр - символичное совпадение с годом, когда Казахстан стал независимым государством. Общая площадь составляет 5 га, площадь прилегающей территории - 11 га.

В 2011 году в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан подписано межправительственное соглашение между двумя странами о морском торговом судоходстве. Договор является основополагающим документом взаимного сотрудничества между двумя странами в области морского транспорта.

В 2017 году артист балета Государственного ансамбля танца РК «Салтанат» Ернұр Қарықбол стал победителем IX Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в г.Грозный. В числе участников были артисты из 16 стран, в том числе России, Грузии, Татарстана, Беларуси, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Дагестана и др. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров собственноручно вручал награды конкурса победителям.

В 2017 году в Актобе состоялась церемония открытия памятника первому министру юстиции Республики Казахстан, известному ученому-юристу и политическому деятелю Нагашбаю Шайкенову. Шайкенов родился 6 марта 1947 года в Оренбургской области РФ. В 1992 году был приглашен работать в Казахстан. Занимал должности советника Президента РК, министра юстиции, заместителя Премьер-Министра. Он был не просто политическим деятелем, но и являлся ректором единственного в тот период юридического специализированного учебного заведения. 

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Ключевые слова: Дата, История Казахстана,
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