20 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

75 лет назад (1947-2015) родился БАЛГИМБАЕВ Нурлан Утебович - видный политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Гурьеве (ныне - Атырау). Окончил Казахский политехнический институт, горный инженер (1973); слушатель Массачусетского университета (1992-1993).

Трудовая деятельность: помощник моториста, помощник бурильщика, токарь Карагандинской экспедиции (1964-1968); оператор подземного ремонта скважин, оператор по добыче нефти, мастер, начальник смены, старший инженер объединения «Мангышлакнефть» (1973-1977); заместитель начальника базы производственного обслуживания, главный инженер НПУ «Жаикнефть» объединения «Эмбанефть» (1977-1981); главный инженер объединения «Актюбинскнефть» (1981-1986); заместитель начальника «Главнефтегазпереработки», заместитель начальника главного управления по добыче нефти Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (1986-1991); стажер, консультант нефтяной компании «Шеврон», г. Сан-Рамон, США (1993-1994); министр нефтяной и газовой промышленности РК (1994-1997); президент ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (03.1997-10.1997); Премьер-Министр РК (1997-1999); президент ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (1999-2002); президент АО «Казахстанская нефтяная инвестиционная компания» (с 2002 года); советник Президента РК (2007-2009); генеральный директор дочернего предприятия НК «Казмунайгаз» - «Дирекции строящихся предприятий «КазМунайГаз» (с 2009 года).

Награжден орденом «Барыс» II степени (1999); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

68 лет назад (1954) родился АЯГАН Буркитбай Гелманович - заместитель директора Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1979).

Трудовая деятельность: преподаватель АГУ им. Абая (КазПИ им. Абая) (1979-1981); секретарь Комитета комсомола (1981-1984); старший преподаватель кафедры истории КПСС (1984); ведущий специалист главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования Каз. ССР (1984-1990); консультант отдела по связи с прессой и изучению общественного мнения аппарата Президента Каз ССР (1990-1991); заведующий сектором изучения общественного мнения аппарата пресс-секретаря Президента Каз ССР (1991); заведующий сектором изучения общественного мнения отдела по связи с прессой и изучения общественного мнения (1991-1992); консультант службы пресс-секретаря Президента (1992-1993); заместитель заведующего отделом - руководитель группы по координации общественных процессов (1993-1994); заместитель заведующего отделом культуры и по связям с общественными объединениями управления делами Кабинета министров РК (1994-1995); зав. секторам оперативного анализа и информации отдела внутренней политики управления делами Кабинета министров РК (1995-1995); завсектором отдела внутренней политики аппарата Правительства РК (1995-1996); директор Центра внешних связей КАЗГЮУ (1996-1998); заместитель директора департамента средств массовой информации Министерства информации и общественного согласия РК (1998-1999); начальник Алматинского городского управления информации и общественного согласия (1999-2003); директор - главный редактор ЗАО «Қазақ энциклопедиясы» (2003-2008); директор ГУ «Институт истории государства» Комитета науки МОН РК (2008-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана, «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Еңбек ардагері», «Кітап мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін», «К 25-летию Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК», имени академика Манаша Қозыбаева; памятным знаком Турецкой Республики, почетными знаками «Ғылымға сіңірген еңбегі үшін», «Баспа және полиграфия ісінің қайраткері»; нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін».

60 лет назад (1962) родилась КАМАСОВА Зарина Айдархановна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию

Родилась в г. Умань Черкасской области (Украина). Окончила Семипалатинский государственный медицинский институт, врач-педиатр, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории (взрослая, детская) (1990).

Трудовая деятельность: врач-интерн областной офтальмологической больницы г. Семипалатинск (1990-1991); врач-офтальмолог областной офтальмологической больницы, г. Семипалатинск (1991-1994); ассистент кафедры глазных болезней государственного медицинского института г. Семипалатинск (1994-1996); врач-офтальмолог Восточно-Казахстанской детской областной больницы (1996-1997); заведующая отделением микрохирургии глаза КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка», г. Усть-Каменогорск (1997-1998); главный внештатный офтальмолог ВКО (1997-2013); главный врач ТОО «Клиника микрохирургии глаза» г. Усть-Каменогорск (2013-2014); директор ТОО «Клиника микрохирургии глаза» г. Усть-Каменогорск (2014-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Астана 20 жыл» (2018), «Шығыс Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл» (2019); нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» (2016), «Үздік депутат» (2017), «За вклад в развитие города» (2020); грамотами МЗ РК «Лучшая детская офтальмологическая служба РК» (2011), акима области (2003, 2017), акима города Усть-Каменогорск (2018); Благодарственными письмами Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, Президента РК К.К. Токаева.

60 лет назад (1962) родился ЛЕПЕХА Игорь Владимирович - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер (1984); Академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, юрист (1993).

Трудовая деятельность: старший инструктор политчасти управления внутренних дел г. Темиртау Карагандинской области (1986-1987); заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области (1987-1988); заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел г. Абай Карагандинской области (1988-1990); слушатель Академии Министерства внутренних дел Российской Федерации (1990-1993); заместитель начальника, первый заместитель начальника управления внутренних дел Советского района Караганды (1993-1997); начальник управления патрульной полиции городского управления внутренних дел Карагандинской области (1997-1998); начальник службы административной полиции управления общественной безопасности городского управления внутренних дел Карагандинской области (1998-2005); заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области (2005-2009); заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК (2009-2011); председатель Комитета административной полиции МВД РК (2011-2018); начальник штаба-департамента МВД РК (2019-2020); руководитель аппарата МВД РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

39 лет назад (1983) родился БЕКМАНОВ Даулет Нысанхулович - председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Родился в г. Дустлик (Республика Узбекистан). Окончил университет «Мирас» (2004); Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (2010).

Трудовая деятельность: ведущий специалист IT-подразделения, главный менеджер ИКИ-процессов групп анализа и менеджмента ИКТ-процессов ГО программы по функционированию ИКТ-подразделений ГО, аналитик группы IT-консалтинга АО «Национальные информационные технологии» (2007-2009); ведущий специалист ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения» г. Астана (2009-2011); главный аналитик АО «Национальные информационные технологии», начальник управления по автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН МСИ РК (2011-2012); начальник управления контроля электронных услуг и руководитель управления контроля электронных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения МТК РК (2012-2013); заместитель директора департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства Республики Казахстан по связи и информации (2014); руководитель управления контроля электронных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИИР РК (2014-2016); заместитель директора департамента по развитию государственных услуг и директор департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2017); заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.



