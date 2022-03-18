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    20 млрд тенге выделят на формирование фонда зерна в Казахстане

    18 Марта 2022, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по формированию зернофуражного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тысяч тонн, который, в случае повторения засухи 2021 года, обеспечит сохранность поголовья скота и птицы», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    В целом, по его словам, согласно данным акиматов, общая посевная площадь 2022 года составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года.

    «В целом вопрос подготовки к весенне-полевым работам идет в плановом режиме и находится на особом контроле Министерства», - заверил министр.

    Ранее Е. Карашукеев рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров .

    «Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза», - сказал глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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