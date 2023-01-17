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    20 млрд тенге понадобится Казахстану для выкупа российской доли акций ЕАБР

    17 Января 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопросы журналистов касательно приобретения российской доли акций Евразийского банка развития (ЕАБР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства, ратификация соглашения о передаче доли акции ЕАБР Казахстану ожидается в 2023 году. По его словам, выплата начнется с 2024 года.

    «Как только мы расчеты проведем, как и обещали, вам дадим. Но это будет отражено не в бюджете 2023 года, а 2024-го. Примерная сумма около 20 миллиардов тенге. Это весь пакет акций, если по годам - в пределах 5 миллиардов ежегодно. Мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    16 января стало известно о том, что Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) 30 декабря 2022 года единогласно одобрил перераспределение уставного капитала банка между государствами-участниками.

    Часть принадлежащего Российской Федерации пакета акций, составляющая 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными государствами-участниками. В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается с 65,9761% до 44,7878%, доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,2%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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