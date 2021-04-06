20 млрд тенге планируют собрать на платных дорогах РК к концу года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Система взимания платы внедрена на 5,8 тыс. км. автодорог Казахстана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нормативного содержания реконструированных автодорог внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Платные участки отвечают современным требованиям безопасности и комфортных условии пользователям. В марте введена в промышленную эксплуатацию система взимания платы на 5,8 тыс. км», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Глава МИИР добавил, что планируемые сборы к концу года составят 25,6 млрд. тг (из них 20 млрд. тг. - содержание платных участков, 5,6 млрд. тг. - содержание СВП и возврат инвестиций).

На остальных 5,2 тыс. км внедрение платности планируется до конца 2024 г. по мере завершения работ по реконструкции.