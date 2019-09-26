20 млн тенге «заработал» мошенник в Атырау, обещая работу и квартиры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 20 млн тенге собрал мошенник в Атырау с доверчивых граждан, обещая им работу и квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как установлено в суде, осужденный А.М., пообещав людям устроить их на работу, а также оказать содействие в быстром получении квартиры или земельного участка, путем обмана завладел почти 20 млн тенге. В результате потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы. В судебном заседании осужденный, полностью признав вину, добровольно изъявил желание на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Не оспаривал квалификацию деяний и имеющиеся по делу доказательства, предъявленные обвинением, согласился с размером гражданского иска», - сообщает пресс-служба городского суда №2.

Приговором суда осужденный признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Гражданский иск потерпевших удовлетворен. Приговор суда вступил в законную силу.