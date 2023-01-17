20 мест для крещенских купаний определили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 8 городах и районах Восточно-Казахстанской области планируется проведение крещенских купаний. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Арман Токанов, передает МИА «Казинформ».

«Всего в регионе определены 20 мест для купания: в Усть-Каменогорске – 2, Риддере - 3, районе Алтай – 4, Курчумском - 1, Катон-Карагайском - 1, Уланском – 2, Глубоковском - 3, Шемонаихинском - 4. В Усть-Каменогорске будут действовать 2 официальных места - у Левобережного этнографического комплекса и у храма в районе Аблакетка. Для безопасности граждан будут осуществлять дежурство 271 человек и 65 единиц техники спасателей, местных исполнительных органов, врачей скорой помощи и центра медицины катастроф, полицейских», - сказал Арман Токанов.

Кроме того, рядом с купелями будут установлены лестницы, перила, организовано освещение и обогревательные палатки. Сотрудники ДЧС будут обеспечивать безопасный сход в проруби и выход из них.

«Отправляясь на крещенское купание необходимо одеться и обуться так, чтобы процесс раздевания-одевания занимал как можно меньше времени. Очень кстати будет теплый коврик, чтобы не стоять босым на снегу, махровое полотенце и горячий чай. Перед купанием сделать разминку, разогреть тело. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Купание детей допускается только с родителями. После омовения разотрите себя махровым полотенцем, выпейте горячий чай. Спиртные напитки противопоказаны», - заключил спикер.

Вместе с тем, благочинный Усть-Каменогорского церковного округа протоиерей Евгений Яганов отметил - нужно привлекать внимание жителей на то, что купание в ледяной воде, отнюдь, не является обязательным условием празднования Крещения Господня. Праздник отмечается молитвой, посещением церкви, благопристойным поведением и добрыми делами.



