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    20 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    20 Мая 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день метрологии

    Учрежден в 1999 году Международным комитетом мер и весов. Дата праздника выбрана в честь подписания Метрической конвенции. Метрическая конвенция, подписанная 20 мая 1875 года в Париже на Дипломатической метрологической конференции 17 странами, стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, которое в дальнейшем заложило фундамент международного метрологического пространства.

    Всемирный день пчел

    Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Учрежден для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел и важности охраны этих насекомых.

    В качестве даты Всемирного дня пчел Генеральная ассамблея ООН выбрала 20 мая - день рождения известного словенского пчеловода Антона Янши, которого считают пионером современного пчеловодства.

    Международный день клинических исследований

    Учрежден в 2005 году по инициативе некоммерческой организации European Clinical Research Infrastructures Network для того, чтобы повысить осведомленность о важности клинических исследований и содействовать проведению международных клинических исследований.

    Клинические исследования проводят для того, чтобы оценить эффективность и безопасность новых лекарственных препаратов либо методов лечения и диагностики. Именно на их основе уполномоченные органы здравоохранения принимают решение о том, разрешить ли регистрацию препарата и его выведение на рынок.

    СОБЫТИЯ

    В 1940 годув Восточно-Казахстанской области началось строительство дороги «Восточное кольцо», которая соединила глубинные районы Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей с Казахской железной дорогой.

    29 января 1940 года члены сельхозартели «Красный партизан» Кировского района на многолюдном собрании приняли обращение ко всем колхозникам Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей с призывом проложить методом народной стройки гравийную дорогу «Восточное кольцо». Этот призыв поддержали все колхозы и предприятия Восточного Казахстана. Первую очередь тракта Усть-Каменогорск - Бухтарма - Малокрасноярка - Самарка - Кокпекты - Георгиевка, общей протяженностью 438 км, было решено построить летом 1940 года. В практике дорожного строительства эта огромная работа, выполненная методом народной стройки, не имела себе равных.

    В 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «О статусе столицы Республики Казахстан», определяющий правовой статус, организационно-политические и экономические основы функционирования столицы Республики Казахстан.

    В 2001 году впервые в Астане прошел международный шахматный супертурнир, посвященный 10-летию независимости Республики Казахстан. Участие в турнире приняли чемпион мира Владимир Крамник, занимающий 2-е место в рейтинге ФИДЕ (2802 очка), экс-чемпион мира Гарри Каспаров, занимающий 1-е место (2822 очка).

    В 2010 году казахстанская команда альпинистов стала первой в мире, выполнившей программу «14 высочайших вершин планеты». Наши альпинисты взошли на последний восьмитысячник мира - пик Лхоцзе (8 516 м).

    В 2012 году в Казыгуртском районе Южного Казахстана был установлен мемориал погибшим и выжившим в годы массового голода 30-х годов прошлого века. Место выбрано не случайно: в 1931 году здесь началось строительство железной дороги. Магистраль так и не проложили, но большая стройка спасла многие жизни.

    В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Государства Боливия при ООН, между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

    Государство Боливия - государство в центральной части Южной Америки. Площадь – 1 098 580 км². Столица - г. Сукре. Официальные языки - испанский, а также кечуа, аймара, гуарани и другие языки коренных народов (всего 36 языков). Денежная единица - боливиано. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на всеобщих выборах сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания).

    В 2014 году житель аула Бидайколь в Шиелийском районе Кызылординской области Жасулан Омаров передал в районный музей истории рисоводства имени Ы. Жакаева настоящий клад - рубли 1905-1916 годов, которые нашел у себя во дворе.

    В 2014 году в Астане появилась улица, названная в честь экс-короля Иордании Хусейна бен Талала. Улица Хусейна бен Талала - новая магистральная 6-полосная улица общегородского значения, ранее условно обозначенная под № 27. Она расположена на левобережье Астаны и пересекает улицы Туран, Кабанбай батыра и Орынбор. Протяженность улицы - 2 545 м, ширина - 22 м.

    В 2014 году Национальный банк РК в очередной раз получил награду в номинации «Лучшая банкнота года». Международным банкнотным сообществом (IBNS) по итогам 2013 года ею признана памятная банкнота номиналом 1 000 тенге, посвященная тюркской письменности «Күлтегін». Третья награда «Лучшая банкнота 2013 года» - исторический момент в летописи суверенного Казахстана, так как прежде национальная валюта ни одной страны не была удостоена трех наград.

    В 2016 году документальный фильм «Сагадат Нурмагамбетов. Последнее интервью» производства АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова получил приз за лучший портретный очерк на XII Международном кинофестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который прошел в Севастополе.

    В 2018 году актриса Самал Еслямова стала обладательницей награды 71-го Каннского кинофестиваля за главную женскую роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка». «Золотую пальмовую ветвь» она получила из рук председателя жюри фестиваля Кейт Бланшет.

    В основе сюжета фильма заложена история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

    В 2019 году в Республике Таджикистан был открыт офис представителя АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»), в задачи которого входит установление контактов с бизнес-сообществом, информирование предпринимателей и финансовых структур об инструментах «KazakhExport». Это позволит значительно облегчить работу между предпринимателями Казахстана и Таджикистана и, соответственно, увеличит товарооборот.

    В 2022 году в метро Алматы были установлены первые сейсмические станции. Благодаря им открывается возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учетом реальных особенностей сейсмического воздействия.

    Автор:

    Артем Волков

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