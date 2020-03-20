20 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1869-1936) родился- музыкальный критик, этнограф, композитор, народный артист Казахстана.

С 1920 года жил в бывшей столице Казахстана - Оренбурге, где впервые услышал казахскую музыку. Музыка степного народа покорила его «своеобразной поэтичностью, красотой и мелодическим богатством» своих песен и кюев. В 1922 году А. Затаевичем было собрано более тысячи произведений. Эти записи составили первый сборник «1000 песен казахского народа». Следующий сборник «500 казахских песен и кюев», изданный в 1931 году, стал результатом целенаправленных экспедиций этнографа в разные регионы республики. В сборники вошли произведения Акана сери, Биржан сала, Жаяу Мусы, Укили Ыбырая, Абая, Даулеткерея, Таттимбета и других. Третий заключительный том музыкальной энциклопедии остался неопубликованным и хранится в рукописном виде в Центральной научной библиотеке. В 1933 году вышел в свет его «60 песен казахстанских татар», а в 1934 году «250 киргизских инструментальных пьес и напевов». Работы ученого-фольклориста были высоко оценены многими деятелями мировой науки.

назад (1915-1986) родился- общественный и государственный деятель Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил Акмолинский строительный техникум.

Трудовая леятельность: секретарь Исполнительного комитета Красноармейского районного Совета, председатель Нуринской районной плановой станции, секретарь Исполнительного комитета Вишневского районного Совета, референт Исполнительного комитета Карагандинского областного Совета (Карагандинская область) (1934-1938); начальник отдела общественного питания Северо-Казахстанского областного торгового отдела, секретарь Исполнительного комитета Советского районного Совета, начальник Советского, Полудинского районного земельного отдела, заместитель начальника Северо-Казахстанского областного земельного отдела (Северо-Казахстанская область) 1938-1944); заместитель секретаря и заведующий отделом животноводства Северо-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана (1944-1947); первый заместитель председателя Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1947-1948); председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1948-1949); член Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана (1949-1961); первый секретарь Актюбинского обкома Коммунистической партии Казахстана (с 1952 года); председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, национального парламента (1955-1961); председатель Совета министров Казахской ССР (1960-1961); заместитель председателя Исполнительного комитета Южно-Казахстанского - Чимкентского областного Совета (1961-1975).

Жумабек Ташенев активно противодействовал проекту создания Целинного края с объединением в него нескольких областей Северного Казахстана, с возможным выделением края из состава Казахской ССР. По «рекомендации» Н.С. Хрущева он был снят с высших постов в республике.

назад (1935-2011) родился- народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Уроженец Алматинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: с 1956 года - литературный работник газеты «Лениншiл жас»; с 1956 года - литературный работник журнала «Пионер»; с 1959 года - редактор, старший редактор издательства «Жазушы»; с 1970 года - ответственный секретарь журнала «Балдырған»; с 1973 года - главный редактор альманаха «Жалын»; с 1984 года - секретарь правления Союза писателей Казахстана; с 1986 года - главный редактор журнала «Балдырған».

Первое стихотворение Т. Молдагалиева «Украина қызына» было опубликовано в 1954 году. Первый сборник стихов «Студент дәптері» вышел в свет в 1957 году, он стал известен задушевными, лиричными, полными размышлений стихами. Автор произведений «Камила», «Көктем таңы», «Алатау қызы», «Ферюза туралы жыр», «Зулайды күндер», «Жүрегім менің сапарда», книг «Жаңа дәптер», «Ескерткіш», «Шақырады жаз мені», «Жүрек ояу қашанда», сборника избранных стихов «Қош, көктем», сборника поэм «Хаттар».

На русском языке вышли в свет стихи Т. Молдагалиева «Я - сын Семиречья», «Первая встреча», «Новая тетрадь». Т. Молдагалиев написал тексты ко многим песням. Широкой популярностью пользуются песни на его слова «Құстар қайтып барады», «Әнім сен едің», «Ертіс вальсі», «Шақырады көктем». Перевел на казахский язык произведения Д. Байрона, М. Лермонтова, Т. Шевченко, О. Туманяна, С. Капутикяна, Г. Гуляма, Х. Гуляма, Р. Гамзатова.

Награжден орденами «Парасат» (2004), «Достық» І степени; медалями и почетными грамотами Верховного Совета КазССР. Лауреат Международной премии тюркского мира имени Физули (2008).

назад (1950) родился- президент Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат».

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1981).

Трудовая деятельность: бортпроводник, секретарь комитета комсомола Алма-Атинского объединенного авиаотряда (1970-1975); руководитель оперативного комсомольского отряда Октябрьского района (1976-1978); работал в АРО-2, обувном объединении «Джетысу», дистанции сигнализации и связи Алма-Атинской железной дороги (1975-1981); заместитель генерального директора производственного объединения «Зергер» (1982-1984); главный инженер военного совхоза Среднеазиатского военного округа «Алма-Атинский» (1984); заместитель директора института «Казгипроводхоз» (1984-1989); председатель экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат» (с 1989 года); сопредседатель Форума демократических сил Казахстана (с 1999 года); руководитель секции по вопросам экологии, природопользования и сельского хозяйства общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан (с 2007 года).

назад (1963) родился- заместитель акима Атырауской области.

Родился в Гурьевской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, зоотехник (1994); Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, финансы и кредит (2001).

Трудовая деятельность: ветеринарный врач совхоза «Баксайский» Махамбетского района (1986-1987); секретарь комсомольской организации совхоза «Баксайский» (1987-1989); секретарь Комитета комсомола, председатель по делам молодежного комитета Махамбетского района (1989-1992); председатель Комитета экономики акимата Махамбетского района (1992-1993); заместитель акима Махамбетского района (1993-1997); аким Кызылкогинского района (1997-2003); аким Курмангазинского района Атырауской области (2003-2008); директор департамента социальной защиты Атырауской области (02.2008-11.2008); аким Индерского района Атырауской области (01.2009-09.2009); заместитель директора компании «АИНА», специалист по связям с общественностью компании NCPOC (2009-2014); начальник Атырауского областного управления земельных отношений (2014-2015); аким Махамбетского района Атырауской области (2015-2016).

На занимаемой должности - с мая 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), медалями «ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана».

назад (1967) родился- Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский педагогический институт, преподаватель английского и немецкого языков (1991); Международные дипломатические курсы МИД Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: консул посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1993-2003); начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК, начальник управления сотрудничества с Россией Комитета по делам СНГ МИД РК (2003-2004); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Болгария (2004-2008); директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2008-2011); посол по особым поручениям МИД РК (спецпредставитель по Афганистану) (2011-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

назад (1968) родился- начальник департамента по делам обороны г. Нур-Султана.

Окончил Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище.

Трудовая деятельность: начальник расчета радиотехнической батареи зенитно-ракетного дивизиона (1989-1991); помощник начальника, начальник отделения Махамбетского районного военного комиссариата, заместитель начальника Махамбетского объединенного районного военного комиссариата Атырауской области, военный комиссар Курмангазинского и Махамбетского районов, заместитель начальника мобилизационного отдела, начальник отдела офицеров запаса и кадров Атырауского областного военного комиссариата, начальник отдела по делам обороны Жылыойского района Атырауской области (1991-2008); старший офицер, начальник отдела департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны Республики Казахстан (2008-2009); начальник департамента по делам обороны Атырауской области (2009-2017); начальник департамента по делам обороны г. Астаны (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1976) родился- первый вице-президент Фонда «Отандастар».

Окончил Турецкий государственный университет Мармара, г. Стамбул, экономика.

Трудовая деятельность: заместитель директора филиала ТОО «Туркуаз Телеком», г. Алматы (1998-2002); третий секретарь отдела мониторинга инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третий секретарь департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006); первый секретарь, советник, начальник отдела департамента международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007); эксперт, старший эксперт, заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2007-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2016); заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» (2016-2017); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2012).