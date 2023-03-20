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    20 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    20 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день рассказывания историй

    Впервые начали отмечать в Швеции в начале 1990-х годов как День всех сказителей. Посвящен праздник был тем, кто сохраняет и передает из уст в уста фольклор. К 1997 году под разными названиями его отмечали в Австралии и Латинской Америке.

    В 2001 году благодаря Интернету о празднике вспомнили в Скандинавии. Из Швеции он распространился в Норвегию, Данию, а также Финляндию и Эстонию, затем в Канаду и другие страны. К 2005 году праздник окончательно оформился как Всемирный день рассказывания историй.

    Всемирный день здоровья полости рта

    Отмечается ежегодно, учрежден в 2013 году Всемирной ассоциацией стоматологов - некоммерческой организацией, которая базируется в Женеве и объединяет более 200 стоматологических профсоюзов в 130 странах, представляющих интересы более миллиона стоматологов по всему миру.

    Всемирная ассоциация стоматологов ставит своей целью обратить внимание правительств, здравоохранительных организаций и широкой общественности на важность поддержания здоровья ротовой полости. Около 90% населения Земли в течение своей жизни сталкиваются с теми или иными заболеваниями ротовой полости, но многие из них можно предотвратить, если позаботиться о гигиене.

    Международный день счастья

    В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. По мнению учредителей дня, праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

    Международный день астрологии

    Отмечается ежегодно в День весеннего равноденствия учеными-астрологами и энтузиастами 20 или 21 марта (иногда 19 марта). Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год.

    В день весеннего равноденствия Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти день во всех странах день почти равен ночи.

    День Земли

    Дата 20 марта выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление.

    В обращении ООН говорится: «День Земли - это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

    СОБЫТИЯ

    В 1935 году вышел первый номер еженедельной газеты под названием «Төте оқу», которая в 1939 году была переименована в «Сауатты болуға көмекші». В 1940 году в связи с переходом с латинской графики на кириллицу называлась «Жаңа жазу». С ноября 1952 года начала выпускаться под названием «Қазақстан мұғалімі».

    Главной целью газеты являлось оказание практической помощи школам, учителям и самостоятельно обучающимся грамоте.

    В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР город Акмолинск (с 1830 по 1961 гг.) был переименован в Целиноград (с 1961 по 1992 гг.).

    В 1991 году было принято Постановление Совета Министров Казахской ССР «О присвоении имени Жазылбека Куанышбаева совхозу «Фурмановский» Джамбульской области».

    Жазылбек Куанышбаев дважды Герой Социалистического Труда, инициатор расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец.

    В 1992 году Казахстан начал выпускать свои почтовые марки. Первой стала марка «Алтын сарбаз - Золотой воин» (впоследствии символ независимости республики). Именно с этого момента казахстанские марки заняли свое место среди почтовых миниатюр в почтовых каталогах мира и коллекциях филателистов. На сегодняшний день выпущено около 300 марок и блоков.

    В 1994 году в Алматы было открыто посольство Польши. В мае 1999 года в Варшаве была открыта Дипломатическая миссия Республики Казахстан. В октябре 2000 года было учреждено посольство РК в Республике Польша.

    В 2009 году АО «Казпочта» ввела в обращение на территории страны художественную почтовую марку серии «Наурыз», где были изображены сюжеты празднования этого события.

    Печать марки выполнена офсетным способом в 4 краски, перфорация марок гребенчатая, размер - 50х38 мм, тираж – 30 тыс. штук. Оформление - Николая Соколова. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты (КНР).

    В 2010 году в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялось торжественное открытие древнетюркских памятников Тоньюкук и Теркин.

    Тоньюкук - известный тюркский полководец, который в 679 году вместе с Елтерис (Кутлуг) каганом выступил против империи Тан и основал II Тюркский каганат.

    Памятник Теркин охватывает историю правителя объединенного тюркского каганата Ел-етмиша Билге Тур-айына. В тексте памятника указаны предки кагана - Жоллуг, Жамы и Бумын каган, а также 80-летняя история правления Тюркского каганата.

    В 2014 году в Алматы в память о народном писателе РК, соавторе текста первого казахстанского гимна Туманбае Молдагалиеве установили мемориальную доску на доме, где он жил в последние годы.

    Т. Молдагалиев - автор более 40 сборников поэм и стихотворений, которые были переведены на многие языки народов мира. Был мастером художественного перевода - им переведены на казахский язык произведения классиков зарубежной литературы. В 1992 году ему была присуждена Международная премия тюркского мира имени Физули.

    В 2015 году в Нью-Йорке постоянные представители Республики Казахстан и Королевства Тонга при ООН Кайрат Абдрахманов и Махи Улиули Сандхарст Тупоюниюа подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

    Королевство Тонга - государство в Полинезии, расположенное на 172 островах, из которых обитаемы только 36 (площадь обитаемых островов составляет около 650 км²). Общая площадь - 748 км². Столица - г. Нукуалофа. Денежная единица - паанга. Официальные языки - тонганский, английский. Глава государства, законодательной и исполнительной власти - король, личность которого священна, а сам он является «повелителем всех вождей и всего народа» Тонго. Король также является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны.

    В 2015 году в Центре восточных языков и культур Софийского университета состоялось торжественное открытие кабинета казахского языка и изучения истории и культуры Казахстана. Учебная дисциплина «Казахский язык» впервые в Европе была введена в академическую программу Софийского университета болгарским тюркологом Емилом Боевым.

    В 2015 году в Алматы открыли первый в Центральной Азии Биоресурсный центр микробиологического общества США (ASM).

    Цель центра - обеспечение ученых, преподавателей, магистрантов, докторантов и студентов новейшими научными ресурсами и выступление в качестве виртуального форума обучения и распространения знаний по микробиологии.

    В 2017 году в административно-деловом центре Шымкента был заложен новый парк имени Юнуса Эмре.

    Имя турецкого писателя, философа и просветителя Юнуса Эмре будущий парк Шымкента получил неслучайно: в этом году город Туркестан получил статус культурной столицы тюркского мира и постепенно превращается в центр единства представителей всех тюркоязычных этносов. Юнус Эмре был сподвижником Кожа Ахмета Яссауи, пропагандировал основы ислама среди населения.

    В 2019 году в 12 часов 00 минут председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана в качестве временного исполняющего обязанности Президента.

    Согласно статьи 48 Конституции РК, «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента РК, а также его смерти полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента». Также в Конституции отмечается, что «лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя Сената, председателя Мажилиса, Премьер-Министра.

    В 2020 году в павлодарском музее, основанном профессором Наумом Шафером, представили компакт-диск с песнями в исполнении наиболее популярных и любимых певцов разных лет.

    На диске «Золотые голоса Казахстана» - «Мужской вокал» представлены наиболее популярные и любимые певцы разных лет. На упаковке можно прочесть статью самого основателя этого дома-музея, коллекционера, музыковеда и литературоведа, композитора, доктора филологических наук профессора Наума Шафера «Шедевры мужского вокала Казахстана».

    Автор:

    Ринат Дусумов

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