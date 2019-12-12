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    20 малышей в Актобе получили свидетельства о рождении ко Дню независимости

    12 Декабря 2019, 14:35

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в отделе РАГС города Актобе прошло торжественное вручение свидетельств о рождении 20 малышей, родившихся ко Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первые документы новых граждан нашей страны вручила заместитель акима города Айгуль Арынгазиева.

    «В преддверии государственного праздника мы отмечаем рождение новых граждан страны. Пусть ваши дети будут здоровыми, всегда вас радуют и будут достойными гражданами республики Казахстан», - сказала она, обращаясь к родителям малышей.

    Затем она вручила им памятные подарки.

    Среди счастливых родителей свидетельство о рождении уже пятого ребенка получила семья Абибуллаевых. Оба родителя работают старшими инспекторами в департаменте полиции Актюбинской области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область День Независимости
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