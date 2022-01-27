20-летний парень погиб в ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В аварии, произошедшей на трассе Кокшетау-Атбасар в Акмолинской области, погиб 20-летний житель поселка Нурлы Кош, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 27 января в 00.30 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение от оператора «112» о том, что на автодороге Кокшетау-Атбасар между селами Айдарлы и Зеренда произошло ДТП.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки «MercedesBenz», 27-летний житель областного центра, двигаясь в направлении города Кокшетау, не справившись с рулевым управлением, выехал на сторону встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем марки «Nissan Ceffiro» под управлением 21-летнего жителя города Кокшетау», - отметили в ведомстве.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Nissan Ceffiro», 20-летний житель села Нурлы Кош, скончался на месте происшествия. В зерендинскую центральную районную больницу доставлены водитель и пассажир автомобиля марки «Mercedes Benz».

Назначена экспертиза. Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».