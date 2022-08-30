20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20-летний оператор крана погиб во время выполнения работ на строительном объекте в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай прокомментировали в департаменте Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султану.

Сообщается, что 28 августа текущего года, примерно в 10:15 часов поступила информация о произошедшем несчастном случае на строительном объекте Сауран, расположенном по адресу проспект Туран 65, (генеральный подрядчик ТОО «Абылай курылыс»).

«На место незамедлительно выехали инспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Нур-Султану. Было установлено, что во время выполнения работ, из кабины управления башенного крана выпал с высоты седьмого этажа оператор 2002 года рождения. От полученных травм скончался на месте», - сообщили в департаменте.



