20-летний Илья Яковлев из Актобе: Казахский для меня - это язык общения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 20-летний студент актюбинского университета имени Кудайбергена Жубанова Илья Яковлев казахский язык знает с детства. На нем говорила его бабушка по маминой линии, мама, друзья. Знание казахского языка для него обычное дело. Главное уметь общаться, а знание казахского и русского языка помогает Илье находить новых друзей и знакомых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Илья - уроженец села Ганюшкино Атырауской области. В Актобе приехал учиться, поступив на грант по специальности «Психолог».

Отец Ильи русский, мать - казашка. В детстве Илью до 5 лет воспитывала бабушка по маминой линии. Отсюда знание казахского языка.

«Моя мама разговаривает на русском. В детстве меня до 5 лет воспитывала бабушка Рая. Я помню, как она готовила наурыз-коже, занималась благотворительностью, была активисткой в сельсовете. Дед был капитаном рыбацкой лодки. Для меня казахский язык - это язык общения. Мне без разницы на каком говорить, если человек понимает меня на казахском - буду на казахском, на русском - на русский перейду. Моему брату 18 лет и он тоже говорит на казахском языке, он научился у друзей казахов. Вообще это интересно. В Атырау я говорил в основном на казахском, потому что все там говорят на нем, а в Актобе говорю на русском, потому что больше русскоязычных», - рассказал Илья.

Илье в казахской культуре нравится празднование Наурыза.

«Наурыз ассоциируется у меня с весенним настроением, с домашним уютом, с наурыз-коже. Я заметил различие в приготовлении наурыз-коже в Актобе и Атырау. В Атырау это холодный кисломолочный напиток, а в Актобе - это больше похоже на горячий суп. В Атырау во время праздника Наурыз мы ходим в гости, мне очень нравится казахская традиция гостеприимства», - сказал он.

После завершения вуза Илья Яковлев мечтает продолжить учебу и стать нейрофизиологом, изучать психологию и медицину, получить научную степень.



