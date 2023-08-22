20-летний алматинец, используя перцовый баллончик, грабил прохожих

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Любителя легкой наживы задержали сотрудники полиции Ауэзовского района. По данным оперативников, 20-летний мужчина промышлял грабежами: нападал в основном на молодых людей и отбирал их телефоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Всякий раз злоумышленник грозился физической расправой и перцовым баллончиком. Одиноко идущие прохожие безоговорочно выполняли требования налетчика. Одно из аналогичных преступлений было совершено в микрорайоне Аксай. В безлюдном проулке он отобрал у подростка мобильник и деньги.

«Подозреваемого задержали по результатам оперативных мероприятий. Сейчас его личность проверяем на причастность к другим грабежам. Тем временем, он в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.