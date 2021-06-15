20 лет ШОС: взгляд из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества, основанная 15 июня 2001 года и ставшая одной из крупнейших многосторонних структур в мире, прошла большой путь становления в качестве важного фактора региональной и глобальной системы международных отношений. Таким мнением поделился посол по особым поручениям, Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам ШОС Али Ерлик, передает МИА «Казинформ».

«В Казахстане высоко ценят роль ШОС в укреплении международной безопасности и регионального сотрудничества. Вместе с другими членами Организации наша страна стремится постоянно вносить свой достойный вклад в укрепление и полноценную реализацию её мощного потенциала.

Как известно, крепкий фундамент ШОС подготовили механизмы «Шанхайской пятерки» в составе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и КНР. В 1996 году на первом саммите в подобном формате лидеры наших стран подписали Соглашение «Об укреплении мер доверия в районе границы», а годом позднее – «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы».

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев напрямую участвовал в инициировании и становлении Организации, формировании присущего ей «Шанхайского духа» взаимопонимания и равноправного сотрудничества», - говорит Али Ерлик.

По мнению спикера, важным прорывом в развитии объединения стал 1998 год, когда в ходе саммита «Шанхайской пятерки» в г. Алматы по предложению Н. Назарбаева главы государств закрепили идеи институционализации нового механизма сотрудничества в регионе.

«Данный процесс получил своё логическое завершение 15 июня 2001 года, когда была принята совместная Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Произошёл качественный переход от вопросов безопасности к вопросам сотрудничества и развития. Вместе с тем, новым членом объединения стал Узбекистан.

Таким образом, с момента её создания главными задачами ШОС стали укрепление взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами и содействие их эффективному сотрудничеству в сфере политики, безопасности, экономики и культуры.

Новой страницей в развитии Организации стал прошедший в 2017 году под председательством Елбасы Астанинский саммит ШОС. Впервые в истории Организации произошло расширение состава её участников за счет принятия в члены новых государств – Индии и Пакистана. Наглядным подтверждением растущего авторитета организации и нашего государства стало участие в саммите ШОС Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

К настоящему времени пространство ШОС, включая государства-наблюдателей, охватывает территорию от Атлантического до Тихого океана и от Северного Ледовитого до Индийского океана. В Организацию входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН и четыре государства, располагающих ядерным потенциалом, две страны с самым многочисленным населением на планете и два самых больших потребителя энергии в мире, три из пяти стран БРИКС», - поясняет он.

Как отметил в своём выступлении на Саммите ШОС 10 ноября 2020 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, ШОС сегодня «по праву рассматривается как эффективный инструмент укрепления сотрудничества и доверия на пространстве, охватывающемчетверть территории планеты, 40% населения Земли и треть мирового ВВП».

С завершением институционального становления ШОС зародились новые механизмы международного сотрудничества, которые характеризуются новым качеством взаимоотношений, учётом мнения каждого государства-члена. Наиболее ценным в деятельности организации является учреждение института принятия решений консенсусом, обеспечивающим высокий уровень доверия в сотрудничестве, стремление лучше понять друг друга, решать все вопросы путём диалога.

«Для Казахстана основными приоритетами членства в ШОС являются содействие укреплению региональной безопасности, развитию экономического сотрудничества, раскрытию и реализации транзитно-транспортного потенциала нашего региона, углубление гуманитарных связей между государствами-членами.

Со дня создания ШОС казахстанская дипломатия выдвинула в её рамках множество различных идей, проектов, документов и программ. В частности, по предложению казахстанской стороны реализованы такие значимые инициативы как подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным вопросам, принятие Стратегии развития ШОС до 2025 года, Программы ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Программы по продовольственной безопасности ШОС, проведение антинаркотической операции «Паутина» в 2019–2020 гг. и другие.

Казахстан является инициатором одного из важных органов ШОС – Совета глав правительств, который решает принципиальные вопросы развития взаимодействия в практических областях, в особенности в экономической сфере. Символично, что в юбилейный год Организации очередную встречу премьер-министров государств-членов планируют провести в ноябре 2021 г. в Нур-Султане», - продолжил Али Ерлик.

Важным вкладом казахстанской стороны в расширение взаимодействия между странами ШОС стало формирование механизмов сотрудничества по пограничным вопросам, выработке предложений по выявлению, предупреждению и пресечению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях, в сфере продовольственной безопасности, здравоохранения, науки и техники.

Принятие по инициативе Казахстана в ходе Уфимского саммита шесть лет назад «Стратегии развития ШОС до 2025 года» придало солидный импульс динамичному развитию сотрудничества между нашими странами. В этом программном документе отражены не только перспективы сотрудничества в политической и экономической сферах, но и предусмотрены пути и направления своевременного решения накопившихся региональных проблем, включая вопросы обеспечения экологической и продовольственной безопасности.

«В настоящее время в рамках ШОС прорабатывается ряд важных инициатив Казахстана, такие как принятие Дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах государств-членов, формирование Пула современных технопарков, усиление потенциала Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС путём создания на её базе Центра информационной безопасности, создание Евразийского финансового консультационного механизма, составление Реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения.

Говоря о результатах работы за последние 20 лет, хочу отметить, что, безусловно, ШОС внесла большой вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности. Созданы действенные консультативные механизмы по линии министерств обороны, правоохранительных органов, органов судебной власти, с помощью которых государства-участники проводят консультации и координируют действия по региональным вопросам и международной проблематике, оказывают взаимную поддержку друг другу и налаживают тесное сотрудничество по важнейшим международным и региональным вопросам. Сформирована солидная нормативно-правовая база в сфере гуманитарного сотрудничества, которая реализуется в рамках межправительственных соглашений в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, туризма, научно-технического сотрудничества, СМИ и др», - говорит спикер.

С 2006 г. в рамках ШОС функционируют такие структуры экономического сотрудничества как Межбанковское объединение и Деловой совет ШОС. Их задачами является организация механизма финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, создание благоприятных условий для регулярного диалога бизнес-сообщества государств-членов с целью расширения экономического сотрудничества.

Казахстан, являясь приверженцем многовекторной внешней политики, выступает за установление контактов и продолжение активного сотрудничества ШОС с другими региональными и международными организациями и диалоговыми площадками.

С декабря 2004 года ШОС имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. В 2010 году подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Секретариатом ООН и ШОС.

По казахстанской инициативе ШОС подписала Меморандумы о взаимопонимании с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (2014 г.) и Международным финансовым центром «Астана» (2019 г.), Протокол о сотрудничестве между Исполкомом РАТС ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (2010 г.). Раскрытию потенциала сотрудничества на евразийском пространстве будет способствовать установление формализованных отношений ШОС с Евразийской экономической комиссией.

В данном контексте следует отметить инициативу Елбасы Н. Назарбаева о продвижении «Трёх диалогов». Одним из них он назвал системный экономический диалог между ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН. Как отметил Первый Президент РК, «развитие экономической кооперации в таком формате способно, во-первых, дать мощный импульс для развития наших стран, роста экономик и повышения благополучия граждан, во-вторых, создать новые источники диверсификации, укрепления конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности государств, в-третьих, трансформироваться в сигнал для повышения глобальной роли Большой Евразии».

«Подходы Казахстана к дальнейшей реализации сотрудничества в экономической и транзитно-транспортной сфере осуществляются в рамках новой экономической политики «Нурлы жол», а также её сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». И здесь ШОС способна сыграть важнейшую роль в развитии транзитно-транспортного потенциала Центральной Евразии, с учётом таких проектов как международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и роста грузоперевозок железнодорожным транспортом между Европой и Азией. При этом через территорию каждого государства-члена могут проходить важные транспортные артерии международного значения.

Одним из наиболее актуальных вызовов международному сотрудничеству, стоящих перед ШОС, также, как и перед всем мировым сообществом, является пандемия COVID-19.

В своём выступлении на саммите 2020 года Президент К. Токаев подчеркнул, что «ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по преодолению негативных последствий пандемии». По его словам, «понятная для всех наших народов пословица «друг познаётся в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества государств-членов ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии». Наглядным подтверждением этого стало то, что взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. К этому добавляется взаимная поддержка в вопросах массовой вакцинации населения от коронавируса. В этой связи важным было утверждение на прошлогоднем саммите ШОС Комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемий как коллективного ответа на этот новый и опаснейший вызов безопасности и благополучию наших граждан.

В год 20-летия ШОС мы можем констатировать, что наше объединение вступает в новый этап своего исторического развития. Организация на деле трансформировалась в один из важных механизмов обеспечения безопасности и регионального сотрудничества, который получил признание во всём мире.

Как отметил Президент К. Токаев, «наши народы возлагают на ШОС большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках Организации на основе компромисса и учёта взаимных интересов позволит нам с честью выдержать нынешние испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние граждан».

И сегодня, отмечая 20-летие нашего объединения, в Казахстане рассчитывают на продолжение активной совместной работы с нашими партнёрами по ШОС для решения общих задач и дальнейшего укрепления «Шанхайского духа» добрососедства и сотрудничества», - резюмировал Али Ерлик.



