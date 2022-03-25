20 лавиноопасных мест вдоль дорог определили в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - ДЧС ВКО предупреждает: в связи с метеорологической и снеголавинной обстановкой и выпадением значительных осадков в виде дождя и снега, повышением температурного фона в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 25 по 28 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.

ДЧС ВКО рекомендует: учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре; не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.

Как действовать во время схода лавины:

- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться

При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.



