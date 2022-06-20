20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

76 лет назад (1946-2019) родился АБДРАХМАНОВ Абдрашит - первый казахстанский боксер, получивший звание мастера спорта международного класса, победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке, кубка СССР, двукратный чемпион СССР по боксу, тренер, киноактер.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1975).

Выиграл кубок СССР в 1969 году, в 1970-1971 годах становился чемпионом СССР в полусреднем весе. Победитель множества международных турниров. По окончании спортивной карьеры Абдрахманов начал тренировать. Среди его учеников два чемпиона мира - Орзубек Назаров и Андрей Курнявка. Внес огромный вклад в развитие восточных единоборств Республики Казахстан. Он подготовил плеяду выдающихся спортсменов по многим видам единоборств: бокс, ушу-саньда, кикбоксинг, тай-бокс. Занимался подготовкой спецбатальона по охране Президента РК. Однако отказался от тренерской деятельности в пользу актерской карьеры. В 1969 году именитый боксер был замечен известным казахстанским режиссером Шакеном Аймановым и приглашен на роль боксера в фильме «Белый квадрат». Фильм по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», в котором он сыграл главную роль, был удостоен приза «Золотая камера» на Берлинском фестивале в 1996 году за вклад в мировое киноискусство.

70 лет назад (1952) родился АЛИЕВ Жуматай Алиевич - казахстанский государственный и политический деятель, академик АСН Республики Казахстан, академик МАИ.

Родился в Жамбылской области. Окончил Ленинградский государственный университет, философ (1974); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983).

Трудовая деятельность: преподаватель АГМИ (1975-1977); инструктор Алма-Атинского горкома ЛКСМК (1977); второй секретарь Фрунзенского райкома ЛКСМК (1977-1980); инструктор Алатауского райкома партии (1980-1982); старший инженер-технолог, заместитель главного инженера Алма-Атинского городского молочного завода (1982-1983); старший преподаватель ААСИ (1983-1994); заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин АЗВИ (1994-1996); руководитель центра гуманитарной подготовки КазГосАгрУ (1996-1997); президент, ректор Центрально-Азиатского университета (1997-2001); заведующий исполнительным секретариатом Ассамблеи народов Казахстана - заведующий сектором общественно-политического отдела Администрации Президента РК (2001-2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации Президента РК (02.2002-05.2002); заведующий отделом по работе с Ассамблеей народа Казахстана Администрации Президента РК (05.2002-09.2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2004); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК (04.2004-08.2004); заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004-2005); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2001-2008); заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК (2005-2008); профессор, председатель попечительского совета Центрально-Азиатского университета, руководитель общественного фонда «Стабильный Казахстан» (2008-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016).

Награжден орденами «Барыс» III степени (2005), «Барыс» II степени (2011).

50 лет назад (1972) родился НУРЫШЕВ Шахрат Шакизатович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Родился в г. Алматы. Окончил Пекинский лингвистический университет, востоковедение (1995); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт управления Азии МИД РК (1996-1997); атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи (1997-1999); второй, первый секретарь посольства РК в КНР (с 1999 года); начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК (с 2004 года); советник посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при секретариате Шанхайской организации сотрудничества (2005-2007); советник-посланник посольства РК В КНР (2007-2008); посол по особым поручениям МИД РК (11.2008-12.2008); специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан (2009); национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества (2008-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2015-2019); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

40 лет назад (1982) родился ШАЙМЕРГЕНОВ Тимур Тулегенович - заместитель директора государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

Родился в Жамбылской области. Окончил Институт международных профессий, г. Алматы (2004); проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.

Трудовая деятельность: переводчик английского языка Службы международного культурного и образовательного сотрудничества Казахского национального университета им. аль-Фараби (2004-2005); научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК (2005-2006); помощник заместителя председателя Мажилиса Парламента РК (2006-2010); консультант аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК (2010-2011); заведующий аналитическим сектором ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента РК (2011-2014); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы» (2014-2018); вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2018-2019); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020); посол по особым поручениям МИД РК (с 2020 года).

Награжден медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «25 лет дипломатической службе РК», «25 лет Комитету национальной безопасности Республики Казахстан».