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20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

20 Июня 2022, 07:00
20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день беженцев

Такая дата была выбрана потому, что 20 июня отмечался День африканских беженцев, учрежденный в 1969 году и отмечаемый в нескольких странах. Впервые Всемирный день беженцев отмечался в 2001 году, спустя пятьдесят лет после принятия Конвенции о статусе беженцев.

Всемирный день мотоциклиста

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался - Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

До 2008 года датой дня считалась третья среда июля, но с 2008 года день был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

Международный день защиты слонов в зоопарках

Отмечается по инициативе организации «В защиту животных», начиная с 2009 года. Основная задача Международного дня защиты слонов в зоопарках - привлечь внимание мировой общественности к правам содержащихся в зоопарках слонов, а его конечная цель - освободить из неволи всех этих величественных животных и прекратить практику содержания слонов в зоопарках.

На данный момент Международный день защиты слонов в зоопарках не имеет официального статуса, однако его организаторы выражали надежду, что в скором времени Организация Объединенных Наций придаст ему официальный статус.

СОБЫТИЯ

В 1930 году началось строительство первой Карагандинской шахты по пласту «Верхняя Марианна» (позже №3 имени С. Кирова).

В 1991 году принято постановление Верховного Совета Казахской ССР «Об уставе Национального государственного банка Казахской ССР». В соответствии с постановлением Национальный государственный банк перешёл в собственность республики и стал Центральным банком.

В 1992 году Республика Казахстан вступила в Объединенный Комитет по вопросам тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ).

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) - международная организация, объединяющая тюркоязычные страны, основной целью позиционирующая «сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов». Штаб-квартира находится в Анкаре (Турция).

В 1992 году было открыто первое международное железнодорожное сообщение. Из Алматы в Урумчи (КНР) отправился первый пассажирский поезд.

В 2003 году был принят новый Земельный кодекс Республики Казахстан, являющийся законом четвертого поколения и ключевым актом земельной реформы в Казахстане.

В 2012 году в Национальном научном кардиохирургическом центре нацмедхолдинга впервые в Казахстане и Центральной Азии была проведена операция по имплантации аортального клапана через бедренную артерию. Новый метод уникален тем, что он значительно безопаснее, не требует разрезов и остановки сердца, а также существенно сокращает время реабилитации.

В 2013 году в Государственном архиве Российской Федерации были найдены первые номера западно-казахстанских областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье».

По словам генерального директора ТОО «Жайык Пресс» Жантаса Сафуллина, первые номера газеты, начавшей выходить с 17 ноября 1918 года в нынешней Хан орде под названием «Хабар-Известия», в Казахстане не были найдены. Поэтому специальная группа «Жайык Пресс» поехала в Москву. В результате в Государственном архиве РФ были найдены копии первых номеров газеты «Хабар-Известия». Была также сфотографирована подшивка газеты «Қазақ дұрыстығы - Киргизская правда».

В 2014 году на 90-й минуте после отделения от ракеты-носителя казахстанский спутник «KazEOSat-2» передал первую телеметрическую информацию с орбиты.

Телеметрическую информацию принимали специалисты АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» в наземном комплексе управления в Астане, а также их британские партнеры в центре управления полетами предприятия SSTL в Гилфорде.

В 2016 году в Атырауской области установили памятную доску Багытжану Калыбаю, погибшему в сентябре 2015 года во время учений при спасении своих сослуживцев. Памятная доска была открыта в родной школе солдата в селе Байгетобе Макатского района.

В 2017 году картину «Дорога к матери» казахстанского режиссера Акана Сатаева признали лучшим художественным фильмом на кинофестивале в Нью-Йорке. Продюсер фильма Алия Назарбаева получила награду «Евразийские женщины в кино», а Алтынай Ногербек признана лучшей актрисой.

В 2018 году шедевры ХХ века из коллекции Музея искусств имени Кастеева были представлены искушенной американской публике в Гранд галерее Национального клуба искусств в Нью-Йорке.

Выставка представляла лучшие образцы коллекции казахстанского искусства 1930-1970-х годов. Каждый шедевр, экспонируемый на выставке, ярко изображал огромное богатство культурного наследия Казахстана и рассказывал увлекательные истории об образе жизни казахского народа.

В 2019 году казахстанец Тасыбай Абдикаримов стал первым обладателем медали «Virtus et Fraternitas», спасший когда-то депортированного в Казахстан поляка и в настоящий момент ухаживающий за могилами умерших поляков, сосланных в Казахстан.

Медалью Virtus et Fraternitas награждаются те, кто помогал полякам, ставшим «жертвами тоталитарных систем XX века». Медаль вручается Президентом Республики Польша Анджеем Дудой за «выдающееся мужество в защите человеческого достоинства и человечества» как символ памяти и благодарности.

В 2020 году мегапопулярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил латвийский сертификат из питомника селекционных и экспериментальных рододендронов «Babīte». В Латвии появился новый сорт рододендрона, названный в его честь.

Пока куст, единственный в мире, высажен на главной аллее парка рододендронов «Babīte» с табличкой, на которой будет написано название сорта и кому именно он посвящен!
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