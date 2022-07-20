20 Июля 2022 08:00

20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родился- член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Грозненский нефтяной институт, горный инженер (1974).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ Грозненского нефтяного института, заместитель командира чечено-ингушского республиканского студенческого строительного отряда (1974-1977); помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер, инженер-технолог, заместитель начальника, начальник районной инженерно-технологической службы, начальник Кумкольской экспедиции глубокого бурения, заместитель начальника, секретарь парткома Жетыбайского управления буровых работ ПО «Мангышлакнефть» Жетыбайского управления буровых работ (1977-1993); заместитель председателя совета «Народное согласие» (1992); директор Мангышлакского филиала коммерческого центра «Мекке» г. Актау (1993-1995); руководитель представительства нефтяной компании «Роснефть» г. Алматы (1995-1997); сопредседатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах», член Совета Ассамблеи народа Казахстана (с 1997); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), «Дружбы» (РФ); золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», медалью «За вклад развития в нефтегазовую отрасль»; почетными знаками «За вклад в дело дружбы» МИД Российской Федерации и Парламента Чеченской Республики; нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан».

назад (1959) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Небит-Даг (Туркменистан). Окончил Небит-Дагский нефтяной техникум (1978); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1985).

Трудовая деятельность: экономист Мангышлакского областного управления торговли (1985); инспектор Шевченковского горисполкома (1985-1987); заместитель директора, директор областной базы «Казторгодежда» (1987-1992); начальник Мангистауского областного управления торговли (1992-1993); слушатель Массачусетского университета (1993-1994); представитель компании «Procter&Gamble» в Казахстане, г. Алматы (1994-1995); директор фирмы «Акку» (1995-1999); секретарь Мангистауского областного маслихата (1999-2011).

На занимаемой должности - с октября 2011 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астана 10 жыл», «Теңгеге 20 жыл». «Ерен еңбегі үшін».

назад (1961) родился- председатель правления Союза кинематографистов Казахстана.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (1984); Всероссийский государственный институт кинематографии ВГИК, сценарно-киноведческий факультет (1990).

Трудовая деятельность: журналист, главный редактор газеты «Мегаполис»; генеральный директор телеканала «Казахстан»; генеральный продюсер «31 канала»; режиссер ставших известными фильмов «Келін» (вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Шал» (Гран-при фестиваля «Киношок»), «Кенже», составившие трилогию, а также комедию «Кемпiр» и фильм «Жат» и других; режиссер, сценарист, поэт, писатель, переводчик, кинодраматург.

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

назад (1962) родился- директор Государственного заслуженного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат».

Родился в Жамбылской области. Окончил республиканскую специальную музыкальную школу-интернат имени А. Жубанова в г. Алматы, виолончель (1980); Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, оркестровый факультет, кафедра струнных инструментов (1985); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК (1997).

Трудовая деятельность: артист-инструменталист фольклорно-этнографического оркестра «Отрар-Сазы» (1983-1994); помощник министра культуры Республики Казахстан (1994-1996); заместитель директора Центрального государственного музея РК, начальник отдела искусств управления культуры г. Астаны, советник заместителя акима г. Астаны, директор Государственного духового оркестра РК, начальник административного отдела ГАТОБ имени Абая (с 1997 года).

назад (1972) родился- казахстанский актёр театра и кино, телеведущий.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский сельскохозяйственный институт, экономист (1992); Казахский государственный институт театра и кино им. Т. Жургенова, актер театра и кино (1996).

Трудовая деятельность: актер театра «Бенефис» (с 1990 года); актер театра «Драматическая труппа «Другой театр» (с 1993 года); актер Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (1995-2009); в настоящее время находится на творческой работе.

Был занят в спектаклях «Ай да Братец Кролик» (Братец Волк), «Василиса Прекрасная» (Змей Горыныч), «Все в саду» (Ричард), «Деревья умирают стоя» (Другой), «Игра воображения» (Юрий), «Как важно быть серьезным» (Алджернон Монкриф), «Когда лошадь теряет сознание» (Юбер Дарсэ), «Сети дьявола» (Неизвестный), «Таланты и поклонники» (Мигаев), «Эзоп» (Эзоп).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, премии «Алтын Адам» конкурса «Выбор года в Казахстане».

назад (1976) родился- государственный деятель Республики Казахстан, доктор политических наук, магистр международных отношений.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, специалист по международным отношениям; академию «Clermont Ferrand» (1998); университет «Marne-la-Vallee» (1998-1999); университет «Sorbonne», магистр дипломатии (2000).

Трудовая деятельность: монтер ст. Сороковая Целинной железной дороги (1992); специалист высшей категории, преподаватель Дипломатической академии Министерства иностранных дел РК (02.2000-04.2000); второй секретарь Министерства иностранных дел РК (04.2000-11.2000); старший эксперт аналитического центра Совета безопасности РК, старший эксперт секретариата Совета безопасности РК (2000-2002); старший эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2004); главный эксперт, заведующий сектором информационно-аналитического центра управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004-2005); директор департамента внутренней политики г. Астана (2005-2008); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (с 28.01.2008); исполняющий обязанности председателя Агентства РК по делам государственной службы (2008-2009); ректор Академии государственного управления при Президенте РК (2009-2012); заместитель акима Павлодарской области (2012-2015); ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2015-2017); ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан (2017-2019); председатель правления АО «Фонд науки» (2019-2022).

Награжден медалями «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).